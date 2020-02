Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

Thực tế so sánh với giá bán tại một số nhà thuốc lớn trên địa bàn thành phố Lào Cai, giá khẩu trang bán vỉa hè tại cửa khẩu rẻ hơn khá nhiều (rẻ hơn 50.000 đồng, thậm chí 100.000 đồng/hộp) nhưng người dân ít tới mua mà chủ yếu vẫn tìm đến nhà thuốc.

