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Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi

Chủ Nhật, 08:53, 28/06/2026
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Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất ưu đãi cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội từ ngày 1/7, góp phần giảm chi phí vay và hỗ trợ an cư.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các Ngân hàng Thương mại (NHTM) tham gia chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, thông báo mức lãi suất áp dụng đối với người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.

Theo đó, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay được áp dụng ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

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Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi - Ảnh minh họa: VGP

Đối với 10 năm vay tiếp theo, lãi suất được áp dụng ở mức 7,5%/năm, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của 4 ngân hàng trên.

Hiện chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Theo đó, người dưới 35 tuổi có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại các dự án đủ điều kiện có thể liên hệ một trong các ngân hàng trên để được tư vấn về điều kiện vay vốn, hồ sơ và thủ tục theo quy định.

Việc áp dụng mức lãi suất ưu đãi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vay thấp hơn mặt bằng lãi suất thương mại, qua đó hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu an cư cho nhóm đối tượng này. 

Theo Minh Trang/VTV.VN
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