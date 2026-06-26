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Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp nhất 6,5%/năm từ ngày 1/7

Thứ Sáu, 11:28, 26/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, theo thông báo mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Công văn 5340/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mức lãi suất này thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

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Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất 6,5%/năm từ 1/7

Sau thời gian ưu đãi, trong 10 năm tiếp theo kể từ ngày giải ngân đầu tiên, người vay được áp dụng mức lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của 4 ngân hàng trên, tương ứng mức lãi suất 7,5%/năm.

Theo phụ lục ban hành kèm Công văn 5340/NHNN-CSTT, có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Công văn 5341/NHNN-CSTT quy định mức lãi suất đối với các khoản vay thuộc Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

Theo đó, khách hàng là người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm.

Đối với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, mức lãi suất cho vay là 7,0%/năm.

Các mức lãi suất trên được áp dụng đối với dư nợ các khoản vay trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, nhằm tiếp tục triển khai Chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội năm 2026

Căn cứ khoản 1 Điều 77 Luật Nhà ở 2023 được sửa đổi tại Luật Dân số 2025, đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm:

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định;

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;

Người có từ 02 con đẻ trở lên (Áp dụng từ 01/7/2026).

Căn cứ điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định việc hỗ trợ giải quyết bán cho đối tượng sau: Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, có 02 nhóm đối tượng sau đây được thuê nhà ở xã hội trong thời gian nhất định, không được mua: Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập (được thuê trong thời gian học tập); Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp (được thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để bố trí cho công nhân).

PV/VOV.VN
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