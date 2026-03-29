Người nào không được phép tham gia đấu giá tài sản?

Chủ Nhật, 10:41, 29/03/2026
Người làm việc tại tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá và người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá không được phép tham gia đấu giá.

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức được đăng ký tham gia đấu giá khi không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm và đáp ứng điều kiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (nếu có yêu cầu).

Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Cá nhân, tổ chức được đăng ký tham gia đấu giá khi không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. 

Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá. 

Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Theo Tuân Nguyễn/Vietnamnet
Tin liên quan

Hưng Yên chuẩn bị đấu giá 130 lô đất, giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2

VOV.VN - 130 suất đất tại các xã Mễ Sở, Hiệp Cường và Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên sẽ được đấu giá quyền sử dụng trong tháng 4 tới. Giá khởi điểm thấp nhất 12 triệu đồng/m2 và cao nhất 40,2 triệu đồng/m2.

Loạt khu đất nhà ở, thương mại tại TP.HCM chuẩn bị đấu giá
VOV.VN - Nhiều khu đất, lô đất tại TP.HCM được đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 thuộc nhóm nhà ở, thương mại, dịch vụ.

Đấu giá đất ngoại thành Hà Nội lại 'nóng', giá trúng cao gấp nhiều lần khởi điểm
VOV.VN - Sau một thời gian im ắng, nhiều lô đất đấu giá ở ngoại thành Hà Nội lại "nóng" khi có mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

