Sáng 23/6, Nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 được xây dựng tại xã Thạnh An, huyện Thanh Hoá đã chính thức đi vào hoạt động và hoà mạng lưới điện Quốc gia.

Đến dự buổi khánh thành nhà máy có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ngài Abdulmalik, cố vấn Hoàng gia và Bộ Tài chính Vương quốc Oman, lãnh đạo tỉnh Long An và các Bộ ngành có liên quan.

Các đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời của Long An hòa lưới điện Quốc gia.

Đây là một trong những nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh Long An được xây dựng trên diện tích hơn 50 ha, có công suất 40,6 MWp, với 123.000 tấm pin năng lượng mặt trời và tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng…

Bên cạnh nhà máy này, dự án còn xây dựng một trạm biến áp 110kv, hệ thống đường giao thông, các trạm bơm hồ chứa nước và đường dây truyền tải điện dài 9km. Trong quá trình xây dựng nhà máy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cùng với Tập đoàn Bamboo Capital, Quỹ Việt Nam – Oman (VOI) đã thận trọng trong từng bước triển khai, nhất là việc hợp tác với những đối tác hàng đầu trên thế giới trong ngành năng lượng mặt trời để chú trọng các tiêu chuẩn về kết cấu kỹ thuật, xây dựng và môi trường.

Nhà máy được chú trọng các tiêu chuẩn về kết cấu kỹ thuật, xây dựng và mội trường.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ cung cấp sản lượng điện 57 triệu kWh/năm, bằng với mức tiêu thụ điện hàng năm của 22.000 hộ dân tại Việt Nam, ước tính giảm phát thải CO2 khoảng 16 ngàn tấn/năm.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, nhà máy sẽ góp phần bổ sung nguồn cung cấp điện ổn định cho toàn tỉnh Long An, tăng thêm công xuất lưới điện quốc gia, đảm bảo và phát triển an sinh xã hội.

Nhà máy công xuất 40,6 MWp, với 123.000 tấm pin năng lượng mặt trời.

Cũng theo ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An: "Sắp tới các các khu công nghiệp trên địa bàn nhu cầu mỗi năm tăng từ 15 đến 18% lượng tiêu thụ điện, nên tỉnh đã có quy hoạch khoảng 1.000 ha để xây dựng 16 nhà máy điện mặt trời. Tỉnh cũng xác định đây cũng là nguồn năng lượng sạch để thay thế trong thời gian tơi, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương"./.