Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

Thứ Bảy, 05:50, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ khi bước vào năm tài chính 2026, tính từ 1/4/2026 - 31/3/2027, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực đan xen với tiêu cực, khiến giới kinh tế nước này "nửa mừng, nửa lo".

Dấu hiệu tích cực của kinh tế Nhật Bản  đầu tiên là khả năng nước này sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng dương. Trước thềm cuộc họp của Phủ Nội các Nhật Bản để công bố tình hình phát triển Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ tháng 1 - 3, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/5, 11 cơ quan nghiên cứu và tư vấn kinh tế đã đưa các dự báo tăng trưởng của Nhật Bản. Trong đó, 7 cơ quan nhận định tỷ lệ tăng sẽ ở mức từ 1% đến dưới 2%, 2 cơ quan cho rằng từ 2% trở lên, 1 cơ quan dự báo dưới 1% và 1 cơ quan nhận định là từ 3% trở lên.

Xuất khẩu của Nhật Bản có mức tăng trưởng khả quan. (Ảnh: Jiji Press)

Dấu hiệu đáng lạc quan thứ 2 là việc thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong năm tài chính 2025 đạt mức cao kỷ lục với hơn 34.521 tỷ Yên (tương đương khoảng 219 tỷ USD). Đây là mức thặng dư cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được công bố vào năm 1985, đồng thời đánh dấu năm thứ ba liên tiếp thặng dư vãng lai đạt mức kỷ lục mới.

Dấu hiệu tích cực tiếp theo là giá cổ phiếu Nhật Bản liên tục lập những đỉnh cao mới với việc chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei lần đầu tiên vượt qua mốc 63.000 Yên vào hôm 7/5, mở ra thời kỳ mới cho giao dịch chứng khoán Nhật Bản và chứng tỏ sức vươn của nền kinh tế. Trong những ngày tiếp sau, Nikkei có giao động lên xuống, nhưng vẫn áp sát kỷ lục nêu trên.

Đồng Yên Nhật đang phải chịu nhiều áp lực từ chiến sự Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

Dấu hiệu thứ tư là việc lãi suất dài hạn trên thị trường chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới. Sau khi vượt qua mốc 2,5% vào hôm 12/5, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 2,6% vào hôm sau. Kỷ lục cao nhất trong suốt 29 năm qua này mang tính "buồn vui lẫn lộn" đối với giới đầu tư chứng khoán, khi vừa góp phần mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng là tác nhân dẫn tới nguy cơ vật giá sẽ tiếp tục leo thang.

Bên cạnh đó, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản "nhảy múa" cũng là vấn đề gây lo ngại. Ngày 4/5, đồng nội tệ của Nhật Bản đột ngột tăng giá từ mức gần 160 JPY/1 USD lên mức trên 155 Yên, trong bối cảnh một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nhật Bản bóng gió về khả năng Chính phủ can thiệp vào thị trường để điều hành tỷ giá. Nhưng ngay sau đó, đồng Yên lại mất giá và đang dừng ở khoảng 157 JPY/1 USD.

Theo giới chuyên môn, những dấu hiệu trái chiều nêu trên cho thấy kinh tế Nhật Bản vẫn hàm chứa những yếu tố thiếu ổn định, trong đó nổi lên một số vấn đề lớn như vật giá leo thang không cản nổi, giá trị đồng nội tệ bâp bênh và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng các nguyên vật liệu thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
VOV.VN - Nền kinh tế Nhật Bản đã quay trở lại nhịp tăng trưởng khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong Quý IV/2025 đã tăng 0,1% so với Quý III trước đó. Đây cũng đánh dấu là nhịp tăng trưởng tích cực đầu tiên sau 2 quý.

VOV.VN - Nền kinh tế Nhật Bản đã quay trở lại nhịp tăng trưởng khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong Quý IV/2025 đã tăng 0,1% so với Quý III trước đó. Đây cũng đánh dấu là nhịp tăng trưởng tích cực đầu tiên sau 2 quý.

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng sau các tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh và sự phản ứng từ Tokyo. Khủng hoảng ngoại giao cũng đang tác động đáng kể tới hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai bên.

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng sau các tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh và sự phản ứng từ Tokyo. Khủng hoảng ngoại giao cũng đang tác động đáng kể tới hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai bên.

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản, vì Trung Quốc khuyến cáo công dân không nên du lịch tới đất nước Mặt Trời mọc, đồng thời Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản, vì Trung Quốc khuyến cáo công dân không nên du lịch tới đất nước Mặt Trời mọc, đồng thời Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.

