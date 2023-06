Nhiều doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh "kêu trời" về phòng cháy chữa cháy

Hàng loạt doanh nghiệp vướng mắc về PCCC

Công ty TNHH SG Motors Việt Nam đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, trụ sở tại KCN Vsip Bắc Ninh. Trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Từ đó đến nay, Công ty TNHH SG Motors Việt Nam được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra định kỳ 5 lần về PCCC.

Khu công nghiệp Quế Võ II với vị trí thuận lợi về giao thông liên kết vùng, gồm: Quốc lộ 18, quốc lộ 17, tuyến đường tỉnh 279, 287, hệ thống giao thông đường thuỷ trên các tuyến sông Cầu và sông Đuống, cùng với đó là các dịch vụ vận tải đường dài, logistics, ICD tân cảng Bắc Ninh I... tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế thị xã Quế Võ (Bắc Ninh).

Trong các lần kiểm tra đó, công ty đều nhận được yêu cầu về việc lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói cho khu nhà xưởng và văn phòng theo quy định tại Mục D2 QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình.

"Chúng tôi đã xin báo giá của các nhà thầu có năng lực, hạng mục trên vào khoảng 2 tỉ đồng – đây là một số tiền không nhỏ đối với tình hình kinh doanh của công ty hiện nay" - đại diện Công ty TNHH SG Motors Việt Nam chia sẻ.

Vị đại diện nói thêm, sản phẩm của công ty là thùng đông lạnh từ các nguyên liệu không dễ cháy như thép, xốp cách nhiệt. Ngoài ra, diện tích nhà xưởng rộng, trần cao, thoáng khí, trong xưởng có nhiều cửa thoát hiểm. Số lượng công nhân ít, thường trực ở trong xưởng chỉ khoảng 10 người, có thể nhanh chóng thoát ra ngoài nếu có cháy xảy ra.

Đại diện Công ty TNHH SG Motors Việt Nam kiến nghị, cơ quan chức năng đưa ra giải pháp điều chỉnh để doanh nghiệp không cần phải lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói, để tránh tốn kém, lãng phí, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thị xã Quế Võ đã có 5 khu, cụm công nghiệp tập trung lớn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI lớn như Canon, Foxconn. Điều này góp phần đưa Quế Võ trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Công ty TNHH Asean Tire (KCN Tiên Sơn) cho hay, hệ thống PCCC bổ sung của nhà máy được thi công theo thẩm duyệt thiết kế năm 2017 và thi công năm 2018 (áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu cùng năm) nhưng hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh lại nghiệm thu theo tiêu chuẩn hiện hành năm 2023 (một số tiêu chuẩn đã được sửa đổi).

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị được nghiệm thu hệ thống PCCC bổ sung theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt và áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu tại thời điểm thẩm định và thi công hạng mục.

Ngoài 2 doanh nghiệp trên, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp FDI khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị đến cơ quan chức năng nêu các vướng mắc trong quy định về PCCC và mong sớm được tháo gỡ.

Đồng hành tháo gỡ cùng doanh nghiệp

Nắm bắt được các vướng mắc của doanh nghiệp về PCCC, thời gian gần đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 2 hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để cùng đồng hành và tháo gỡ.

Thông qua 2 hội nghị này và Hội nghị doanh nghiệp FDI đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 3/6 vừa qua, hầu hết các kiến nghị của doanh nghiệp đều được Công an tỉnh Bắc Ninh và các ngành chức năng giải đáp cụ thể.

Như kiến nghị của Công ty TNHH SG Motors Việt Nam, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, công trình của đơn vị này thuộc hạng nguy hiểm cháy Hạng D, bậc chịu lửa bậc IV.

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra về công tác PCCC.

Đơn vị này thuộc các cơ sở còn tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC kiến nghị khắc phục theo Kế hoạch số 513/KH-BCA- C07.

Vì vậy, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị đơn vị nghiên cứu, vận dụng các giải pháp tại mục 3 Công văn số 1091/C07-P3,P4,P7 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an, để khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH SG Motors Việt Nam. Qua đó, hướng dẫn, giải đáp cụ thể các vấn đề vướng mắc.

Phát biểu tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023, Đại tá Bùi Duy Hưng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc tháo gỡ vướng mắc về công tác PCCC là vấn đề nóng bỏng được nhiều người dân, doanh nghiệp cùng xã hội quan tâm.

“Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động thành lập 3 tổ công tác cấp phòng và 8 tổ công tác cấp huyện, thị xã, thành phố làm tổ trưởng, trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Từ những cơ sở kiến nghị thực tiễn đó, Công an tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Bộ Công an, Cục PCCC và Cứu hộ cứu nạn sớm có những phương hướng chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực” - Đại tá Bùi Duy Hưng cho biết./.