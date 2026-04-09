Nhiều doanh nghiệp ký đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ các khó khăn

Theo các doanh nghiệp xây dựng tỉnh Đồng Tháp, hiện tại giá các loại vật liệu xây dựng, nhiên liệu phục vụ thi công đã tăng rất cao so với đơn giá hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Cụ thể, các loại vật liệu xây dựng trên thị trường như: cát, đá xây dựng, thép, xi măng, nhựa đường... và nhiên liệu xăng dầu đã biến động tăng giá rất cao, tăng từ 80% - 150%; cá biệt các loại đá xây dựng tăng từ 150% - 200% so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Đối với cát san lấp công trình, do các mỏ cát trong tỉnh chỉ tập trung ưu tiên cung cấp cát san lấp cho các công trình trọng điểm quốc gia như: đường cao tốc, các đường vành đai... nên đa số các công trình còn lại do các doanh nghiệp thi công trên địa bàn tỉnh không được phân bổ nguồn cát san lấp. Doanh nghiệp phải mua cát thương mại nhập khẩu từ Campuchia, từ đó đội chi phí lên gấp hơn 2 lần giá cát theo hồ sơ được duyệt hoặc đơn giá ký kết hợp đồng, mặc dù khi triển khai hồ sơ thiết kế và thẩm định giá gói thầu, nguồn cát được duyệt là của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều dự án chậm tiến độ do nhà thầu gặp khó khăn về vật liệu xây dựng nhất là cát, đá.

Riêng đá xây dựng các loại, do các mỏ đá chỉ tập trung ưu tiên cung cấp đá cho các công trình trọng điểm quốc gia nên các doanh nghiệp trong tỉnh không tiếp cận được và mua được nguồn đá từ các mỏ. Để phục vụ thi công công trình, doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh phải mua đá thông qua các công ty thương mại, do đó, đội giá lên rất cao so với đơn giá gói thầu được duyệt hoặc đơn giá hợp đồng, từ ≥ 1,5 – 2 lần.

Mặt khác, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng quyết định đến tiến độ thi công, nhưng trên thực tế, nhiều dự án gặp khó khăn do việc bồi thường, hỗ trợ... chưa đạt được sự đồng thuận từ người dân địa phương, từ đó ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng. Điều này dẫn đến tình trạng thi công cục bộ, phát sinh chi phí nhân công, máy móc chờ việc và làm giảm hiệu quả tổ chức thi công. Việc chậm giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công dẫn đến thời gian thi công kéo dài, làm trượt giá một số loại vật liệu xây dựng chính, khiến chi phí xây dựng công trình tăng lên.

Đối với nhiên liệu xăng dầu để phục vụ máy móc, thiết bị thi công cũng tăng cao, gấp 1,5 – 2 lần so với đơn giá gói thầu được duyệt hoặc đơn giá hợp đồng.

Các mỏ cát sông tại tỉnh Đồng Tháp chỉ phục vụ các dự án trọng điểm Quốc gia nên doanh nghiệp xây dựng nội tỉnh phải đi mua từ nguồn ngoài tỉnh

Hiện tại, tất cả các doanh nghiệp xây dựng đang gặp rất nhiều khó khăn, càng làm càng lỗ thêm. Đối với các khối lượng đã thi công hoàn thành thời gian vừa qua, các doanh nghiệp phải gồng mình chịu lỗ để hoàn thành các gói thầu và hiện nay có nguy cơ tạm dừng thi công các công trình, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Do đó, 32 doanh nghiệp xây dựng kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp: cho phép điều chỉnh giá hợp đồng hoặc có chính sách bù giá, hỗ trợ giá đối với các loại vật liệu tăng từ ≥ 30% tại thời điểm hiện nay so với giá vật liệu trong bảng thông báo giá tại thời điểm ký kết hợp đồng hoặc so với giá hợp đồng, do giá vật liệu biến động nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Đồng thời, xem xét hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận và được mua các loại vật liệu khan hiếm trên thị trường như đá xây dựng và cát san lấp công trình, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ vật liệu cần thiết phục vụ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh.

Đơn kiến nghị của 32 doanh nghiệp xây dựng về tháp gỡ khó khăn khi thi công các dự án

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 11.374 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là trên 9.428 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương là hơn 1.946 tỷ đồng. Đến đầu tháng 4 này, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của địa phương là trên 592 tỷ đồng, đạt 5,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 5,2% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. So với cả nước, tỉnh Đồng Tháp giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.