中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Bảy, 10:48, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do gặp nhiều khó khăn, nhất là vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng giá, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn này.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 11.374 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là 9.428 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương là 1.946 tỷ đồng. Ước giá trị giải ngân đến hết quý I đạt khoảng 460 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch; trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 4,2% và vốn ngân sách Trung ương đạt 3,1%.

Dong thap tap trung thao go kho khan de day nhanh giai ngan von dau tu cong hinh anh 1
Đồng Tháp nhiều công trình, dự án xây dựng đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu khan hiếm

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng vật liệu đá, cát khan hiếm và giá cao. Tại tỉnh Đồng Tháp không có mỏ đá nào nên các nhà thầu phải đến các địa phương khác mua với giá đắt đỏ và nguồn cung nhỏ giọt. Thị trường xăng dầu gần đây biến động mạnh cũng ảnh hưởng đến việc thi công các công trình, dự án.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 5%.

Dong thap tap trung thao go kho khan de day nhanh giai ngan von dau tu cong hinh anh 2
Nhiều dự án đang thi công cầm chừng vì thiếu nguồn vật liệu đá

Về việc khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Các công trình, dự án đang triển khai tiếp tục được đôn đốc; đồng thời, tổ chức họp với các đơn vị để tháo gỡ khó khăn.

Đối với các công trình mới, trước khi đấu thầu cần cập nhật lại giá vật tư theo quy định; còn các công trình đã ký hợp đồng thì phải đôn đốc nhà thầu cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. Tình hình khan hiếm vật liệu từ năm ngoái đến nay, khi các đơn vị gửi đơn xin ý kiến phê duyệt để được chấp thuận thi công và tiếp cận các mỏ vật liệu, Ban QLDA khu vực 3 đều hỗ trợ, ký xác nhận đầy đủ.

Đồng thời, xác định khối lượng còn lại để phối hợp với các đơn vị cung cấp vật liệu hỗ trợ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ".

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắc Ninh thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp trong quý I
Bắc Ninh thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp trong quý I

VOV.VN - Nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ đầu năm đến nay tỉnh Bắc Ninh tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Giải ngân thấp hơn kế hoạch, Hà Nội “thúc” giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Năm 2026, Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3, thành phố đã giải ngân được gần 10.000 tỷ đồng, đạt 7,92% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn bình quân cả nước nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST