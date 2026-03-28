Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 11.374 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là 9.428 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương là 1.946 tỷ đồng. Ước giá trị giải ngân đến hết quý I đạt khoảng 460 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch; trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 4,2% và vốn ngân sách Trung ương đạt 3,1%.

Đồng Tháp nhiều công trình, dự án xây dựng đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu khan hiếm

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng vật liệu đá, cát khan hiếm và giá cao. Tại tỉnh Đồng Tháp không có mỏ đá nào nên các nhà thầu phải đến các địa phương khác mua với giá đắt đỏ và nguồn cung nhỏ giọt. Thị trường xăng dầu gần đây biến động mạnh cũng ảnh hưởng đến việc thi công các công trình, dự án.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 5%.

Nhiều dự án đang thi công cầm chừng vì thiếu nguồn vật liệu đá

Về việc khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Các công trình, dự án đang triển khai tiếp tục được đôn đốc; đồng thời, tổ chức họp với các đơn vị để tháo gỡ khó khăn.

Đối với các công trình mới, trước khi đấu thầu cần cập nhật lại giá vật tư theo quy định; còn các công trình đã ký hợp đồng thì phải đôn đốc nhà thầu cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. Tình hình khan hiếm vật liệu từ năm ngoái đến nay, khi các đơn vị gửi đơn xin ý kiến phê duyệt để được chấp thuận thi công và tiếp cận các mỏ vật liệu, Ban QLDA khu vực 3 đều hỗ trợ, ký xác nhận đầy đủ.

Đồng thời, xác định khối lượng còn lại để phối hợp với các đơn vị cung cấp vật liệu hỗ trợ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ".