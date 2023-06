Nhiều dự án kết nối giao thông giữa Bình Dương và TP.HCM

5 đề xuất kết nối giữa TP. Thủ Đức và TP. Dĩ An, Thuận An

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Thủ Đức nêu lên 5 đề xuất kết nối giao thông với TP. Thuận An và Dĩ An của tỉnh Bình Dương. 5 dự án giao thông kết nối, gồm: đường Đào Trinh Nhất (TP.Thủ Đức) với đường An Bình (TP.Dĩ An); đường ĐT.743B kết nối đường Bình Chiểu và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường ĐT.743B (TP.Thuận An); đoạn đường dự phóng Nam khu chế xuất Linh Trung 2 (TP.Thủ Đức) và đường Vĩnh Phú 32 (TP.Thuận An); một đoạn của đường N3 (TP.Thủ Đức) và đường Vĩnh Phú 41 (TP.Thuận An) và đoạn đường ký hiệu N1 (TP. Thủ Đức) và đường Bình Hòa 1 (TP. Thuận An).

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các sở ngành của TP. HCM tìm hiểu về dự án nút giao thông Sóng Thần

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch TP. Thủ Đức (TP.HCM) giới thiệu các dự án giao thông kết nối với TP. Dĩ An và TP. Thuận AN của Bình Dương

Đối với các dự án này, lãnh đạo TP.Thủ Đức kiến nghị, UBND TP.HCM thống nhất sớm bố trí vốn đầu tư để triển khai thực hiện.

Với các đề xuất của TP.Thủ Đức, các sở ngành liên quan và lãnh đạo 2 địa phương là TP. Dĩ An, Thuận An của tỉnh Bình Dương cơ bản thống nhất, ủng hộ và mong sớm triển khai thực hiện vì phù hợp với thực tế và tình hình phát triển chung.

Ông Hồ Quang Điệp, Bí thư thành ủy TP. Dĩ An cho biết, khơi thông các điểm nghẽn giao thông là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 3 thành phố trong thời gian sắp tới. TP. Dĩ An cơ bản đã thống nhất các vị trí đấu nối, chủ trương và đã đưa vào quy hoạch chủ trương đầu tư.

Ông Điệp nói: “Về phía Dĩ An, chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo UBND thành phố cùng với các phòng ban sớm triển khai. Đối với những vấn đề khó khăn sẽ báo cáo UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với TP.HCM tháo gỡ khó khăn. Đây là cơ hội tốt để các địa phương phát triển, mở rộng không gian, dư địa phát triển sau này”.

Hạ tầng giao thông là câu chuyện của vùng

Hiện nay, Bình Dương và TP.HCM cũng đang thực hiện các dự án giao thông kết nối hai địa phương cũng như kết nối vùng như: nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1; dự án nút giao thông Sóng Thần và dự án Nâng cấp mở rộng đường An Bình và cầu kết nối cầu vượt Sóng Thần; kết nối Quốc lộ 1A; vị trí cầu bắc qua sông Sài Gòn trên đường Vành đai 4 – TP.HCM; Quốc lộ 13...

Ông Hồ Quang Điệp, Bí thư Thành ủy TP. Dĩ An cho biết, giao thông kết nối sẽ giúp 3 thành phố thêm phát triển

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND TP.HCM sớm triển khai thực hiện một số dự án đúng như kế hoạch 2 địa phương đã thống nhất như nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1. Về vị trí cầu bắc qua sông Sài Gòn trên đường Vành đai 4, UBND TP.HCM sớm có văn bản thống nhất tọa độ, vị trí, quy mô cầu Phú Thuận để tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện; sớm có ý kiến về phương án thiết kế nút và nguồn vốn triển khai dự án nút giao thông Sóng Thần và dự án Nâng cấp mở rộng đường An Bình và cầu kết nối cầu vượt Sóng Thần. UBND TP.HCM sớm mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13 đoạn qua TP để giao thông thông suốt.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh: “Giữa Bình Dương và TP.HCM cùng nhau phối hợp với nhau triển khai nhanh các công trình trọng điểm, các kết nối vùng mang tính chất trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng cho hai tỉnh, cho vùng, cũng như cho cả nước. Qua cuộc họp hôm nay, các ngành có liên quan sẽ triển khai cụ thể từng phần việc. Chúng tôi sẽ theo dõi, đeo bám đê kiểm soát việc triển khai thực hiện, nếu chậm sẽ chủ động chỉ đạo phối hợp để triển khai thực hiện cho tốt”.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành 2 địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng đối với những ý kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề xuất, các sở ngành, địa phương của TP.HCM phải tiếp thu, nghiên cứu để đi đến sự thống nhất.

Theo ông Mãi, vấn đề về hạ tầng giao thông không phải là của một địa phương mà là câu chuyện chung của vùng. Ông Mãi đã đồng ý các kiến nghị của TP.Thủ Đức và tiếp thu các kiến nghị của Bình Dương để giao thông thông suốt: “Với tinh thần TP.HCM sẽ cùng Bình Dương trước hết giải quyết các vấn đề của hai địa phương, sau đó chúng ta nồng cốt trong vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho nhau. Tôi cũng mong các địa phương, các sở ngành hai bên cùng tháo gỡ với tinh thần này”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP. Thủ Đức cùng với Công an TP.Thuận An và Công an TP. Dĩ An đã thông tin về tình hình đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông giữa 3 địa phương. Công an 3 địa phương quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, không để phát sinh các điểm nóng./.