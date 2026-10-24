English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết 68

Thứ Bảy, 10:50, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...

Lê Thanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp tư nhân vào “đường đua” cất cánh
Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp tư nhân vào “đường đua” cất cánh

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp tư nhân vào “đường đua” cất cánh

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp tư nhân vào “đường đua” cất cánh

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...

Nghị quyết 68: Kỳ vọng tháo điểm nghẽn cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Nghị quyết 68: Kỳ vọng tháo điểm nghẽn cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhờ đó ngành này cũng đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa nhiều, còn yếu về năng lực, công nghệ và vốn.

Nghị quyết 68: Kỳ vọng tháo điểm nghẽn cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Nghị quyết 68: Kỳ vọng tháo điểm nghẽn cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhờ đó ngành này cũng đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa nhiều, còn yếu về năng lực, công nghệ và vốn.

Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL
Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt
Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Nghị quyết 68 - Kiến tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá
Nghị quyết 68 - Kiến tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá

VOV.VN - Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở đường bứt phá cho khu vực này. PGS. TS Lê Đức Hoàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng, cần hiện thực hóa tinh thần, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết bằng chính sách quyết liệt, kịp thời, hiệu quả dựa trên 3 yếu tố: trách nhiệm rõ ràng, thời hạn cụ thể.

Nghị quyết 68 - Kiến tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá

Nghị quyết 68 - Kiến tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá

VOV.VN - Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở đường bứt phá cho khu vực này. PGS. TS Lê Đức Hoàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng, cần hiện thực hóa tinh thần, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết bằng chính sách quyết liệt, kịp thời, hiệu quả dựa trên 3 yếu tố: trách nhiệm rõ ràng, thời hạn cụ thể.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp