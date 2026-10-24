Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết 68

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...
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VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...
VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kỳ vọng và thực tế...
VOV.VN - Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhờ đó ngành này cũng đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa nhiều, còn yếu về năng lực, công nghệ và vốn.
VOV.VN - Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhờ đó ngành này cũng đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa nhiều, còn yếu về năng lực, công nghệ và vốn.
VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.
VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.
VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.
VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.
VOV.VN - Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở đường bứt phá cho khu vực này. PGS. TS Lê Đức Hoàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng, cần hiện thực hóa tinh thần, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết bằng chính sách quyết liệt, kịp thời, hiệu quả dựa trên 3 yếu tố: trách nhiệm rõ ràng, thời hạn cụ thể.
VOV.VN - Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở đường bứt phá cho khu vực này. PGS. TS Lê Đức Hoàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng, cần hiện thực hóa tinh thần, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết bằng chính sách quyết liệt, kịp thời, hiệu quả dựa trên 3 yếu tố: trách nhiệm rõ ràng, thời hạn cụ thể.