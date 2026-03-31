NHNN đôn đốc thực hiện giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo đó, các TCTD phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng định hướng điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ mức lãi suất tối đa theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan quản lý cũng được yêu cầu tiếp tục công bố công khai trên trang thông tin điện tử của từng tổ chức tín dụng các thông tin về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, cũng như lãi suất áp dụng đối với các chương trình, gói tín dụng và các khoản vay khác (nếu có). Việc minh bạch này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

Cùng với đó, NHNN yêu cầu các TCTD phải chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được yêu cầu hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động theo đúng chủ trương điều hành.

Đối với NHNN chi nhánh tại các khu vực, NHNN yêu cầu chỉ đạo các TCTD trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của TCTD để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Đồng thời, cần tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm kịp, thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

NHNN cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của TCTD đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.