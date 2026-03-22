Xăng dầu tăng giá, ngư dân gánh nặng chi phí chuyến biển

Chủ Nhật, 21:23, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đang giữa vụ đánh bắt nhưng hàng trăm tàu cá của Đắk Lắk đang phải neo bến. Nguyên nhân là giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gân đây đã đẩy chi phí chuyển biển tăng lên rất cao, nếu ra khơi, ngư dân không thể bù đắp được phí tổn. Bài toán khó một lần nữa đang đặt ra cho nghề đánh bắt xa bờ.

Buổi sáng, giữa ngày mùa ở các làng biển Phú Câu và Đông Tác - nơi khởi nguồn của nghề câu cá ngừ đại dương, thay vì phải tất bật chuẩn bị vật tư chuyến biển ra khơi hay bốc dỡ cá ở cảng cá là cảnh từng tốp ngư dân tập trung ở các quán cà phê tán gẫu chờ đến giờ cơm trưa. Câu chuyện được bà con thảo luận sôi nổi nhất đó là giá xăng dầu tăng. Hiện tại, giá dầu diesel 0.05S là 33.420 đồng/lít, gần như đã chấm dứt hy vọng ra khơi của ngư dân bởi họ không thể kham nổi chi phí chuyến biển. "Không có đi được đâu, dầu mỡ cỡ đây lấy gì đâu làm mà sống", một ngư dân than thở.

Tàu cá ken dày trên cảng cá Đông Tác giữa ngày mùa

Theo ông Mai Văn Loan, trưởng Ban lạch Phú Câu, phường Tuy Hòa, chủ tàu cá PY-96329-TS thì toàn lạch có hơn 80 tàu câu cá ngừ nhưng hầu hết các tàu đều mới đi chuyến biển đầu tiên trong năm 2026. Những tàu hiện đã ra khơi là nhờ lấy dầu từ trước đó với giá thấp. Những tàu còn lại có kế hoạch lấy vật tư sau ngày 15/3 để tiếp tục ra khơi chuyến biển thứ 2, nhưng giá dầu tăng quá cao đành neo bến.  

Theo tính toán, với tàu có công suất từ 400 mã lực trở lên, đi đánh bắt cá ngừ đại dương 1 tháng trên biển cần từ 5-5,5 tấn dầu. Theo bà Trần Thị Báo là người chuyên lo chi phí chuyến biển của tàu cá gia đình, với giá cá hiện nay ở mức 100.000đ/kg thì muốn bù được chi phí, tàu phải đánh bắt được 2,5 tấn cá ngừ. Đây là sản lượng không tưởng.

Không chỉ tàu đánh bắt xa bờ, những tàu đánh bắt vùng lộng, dầu tăng cũng khiến chi phí tăng lên gấp 2. Thường 1 tàu lưới hai đi biển từ 14h chiều, 8h sáng hôm sau về bờ cần 10 lít dầu. Một thuyền lưới hai cần 2 ngư dân đi để hỗ trợ nhau, dầu tăng khiến thu nhập của ngư dân nghèo càng thêm eo hẹp.

Ông Đào Duy Phượng vừa trở về từ biển lo lắng: "Bình thường nếu dầu rẻ như mọi hôm thì thu nhập một ngày kiếm 250.000-300.000 tùy theo, đợt đây dầu cao quá chắc còn lại một người 100.000 nhưng cũng phải đi, không đi ở nhà lấy gì ăn".

 

Tàu câu cá ngừ về bến Đông Tác neo bến

Thực tế, ngư dân đã áp dụng nhiều cách để giảm nhiên liệu, như lắp máy tầm ngư, sử dụng đèn led trên tàu câu đèn nhưng hiệu quả không đáng là bao so với mức tăng quá cao của giá dầu. 

"Hiện các tàu cá khu phố Bạch Đằng chưa thể ra khơi bám biển được vì lý do dầu đang tăng đột biến. Cũng mong muốn chính phủ sẽ quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho bà con tiếp tục vươn khơi bám biển nhờ vào việc điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới", nhiều ngư dân kiến nghị.

Rất nhiều giải pháp được đưa ra để hỗ trợ ngư dân bám biển đánh bắt, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc, nhưng với tình hình giá dầu và giá cá như hiện nay, tàu cá đang phải chấp nhập neo bờ giữa mùa biển.

 

Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Xăng dầu tăng giá ngư dân tàu cá nghề đánh bắt xa bờ
Quỹ bình giá ổn xăng dầu còn bao nhiêu tiền?

VOV.VN - Đến cuối quý IV/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu ghi nhận số dư hơn 5.600 tỷ đồng, trong khi không phát sinh trích lập hay chi sử dụng trong suốt kỳ. Nguồn quỹ chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp đầu mối lớn, song vẫn có một số đơn vị ghi nhận số dư âm.

Đắk Lắk đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh chiến sự leo thang

VOV.VN - Tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu xảy ra đúng vào thời điểm Tây Nguyên bước vào cao điểm mùa tưới, khiến việc đảm bảo nhiên liệu cho các vùng nông nghiệp rộng lớn trở thành mối quan tâm cấp thiết.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu siết giá cước vận tải trước biến động xăng dầu

VOV.VN - Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên chi phí vận tải trong nước. Trước nguy cơ phát sinh tình trạng tăng giá bất hợp lý, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát, bình ổn giá cước.

