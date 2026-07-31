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Những người làm podcast có thu nhập cao nhất năm 2026

Thứ Sáu, 11:18, 31/07/2026
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VOV.VN - Theo thống kê của Forbes, người làm podcast có thu nhập cao nhất năm 2026 đạt mức doanh thu đáng kinh ngạc, lên đến hơn 80 triệu USD/năm.

Theo danh sách người làm podcast có thu nhập cao nhất năm 2026 (The Highest-Paid Podcasters of 2026) do Forbes công bố (ước tính thu nhập trong giai đoạn từ tháng 6/2025 đến tháng 6/2026), người đứng đầu là Joe Rogan - người dẫn chương trình và diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ.

Joe Rogan là podcaster có thu nhập cao nhất năm nay nhờ chương trình "The Joe Rogan Experience" trên Spotify, với khoản thu nhập ước tính lên tới 82 triệu USD.

nhung nguoi lam podcast co thu nhap cao nhat nam 2026 hinh anh 1
Ảnh: AFP/Getty Images

Chương trình podcast "The Joe Rogan Experience" ra mắt năm 2009, nổi bật nhờ các cuộc trò chuyện kéo dài từ 2 – 4 giờ với khách mời thuộc nhiều lĩnh vực như: Doanh nhân, nhà khoa học, chính trị gia, vận động viên, nghệ sĩ, tác giả và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Phong cách phỏng vấn tự nhiên, ít cắt dựng và thời lượng dài giúp chương trình thu hút hàng chục triệu lượt nghe mỗi tháng. Cùng nhờ đó, người dẫn chương trình podcast Joe Rogan đã có được nguồn thu nhập khổng lồ đến từ hợp đồng phân phối podcast với Spotify, doanh thu quảng cáo và tài trợ, bản quyền nội dung podcast, và các hoạt động kinh doanh liên quan đến thương hiệu cá nhân...

Dưới đây là danh sách những người dẫn chương trình podcast có thu nhập cao nhất năm 2026, theo thống kê của Forbes:

nhung nguoi lam podcast co thu nhap cao nhat nam 2026 hinh anh 2
Đồ họa: AI
PV/VOV.VN (lược dịch)
Theo Forbes
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