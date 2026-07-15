Chuyên gia ABU: "VOV có truyền thống về tin tức, nền tảng để phát triển podcast"

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên lề ABU Confest 2026, ông Andrew William Ronald Davies, Trưởng Ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) nhấn mạnh, từ một phương tiện phát sóng truyền thống, phát thanh đang dịch chuyển vào một hệ sinh thái âm thanh rộng hơn, nơi podcast, sách nói và nội dung số cùng tồn tại.

Các đại biểu dự ABU Confest 2026 tại Malaysia

Người trẻ đang nghe podcast nhiều hơn

Phóng viên: Trong bối cảnh thói quen tiếp nhận nội dung của công chúng thay đổi nhanh chóng, ông nhìn nhận vai trò của radio trong hệ sinh thái truyền thông số hiện nay như thế nào?

Ông Andrew William Ronald Davies: Đây là một câu hỏi rất thú vị. Thực ra, ngay trong cách bạn dùng từ “hệ sinh thái” đã phần nào có câu trả lời. Sự thay đổi lớn nhất hiện nay là radio không còn tồn tại như một hệ thống độc lập. Bên cạnh phát thanh truyền thống, công chúng còn tiếp cận podcast, sách nói và nhiều loại hình nội dung âm thanh khác.

Ông Andrew William Ronald Davies, Trưởng Ban Phát thanh ABU trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên lề ABU Confest 2026

Khán giả, đặc biệt là người trẻ đang nghe podcast nhiều hơn và không còn nghe radio theo cách trước đây. Trong khi đó, nhóm công chúng lớn tuổi vẫn duy trì thói quen nghe phát thanh. Có thể nói, chúng ta đã chuyển từ một hệ thống radio đơn lẻ sang một hệ sinh thái âm thanh đa dạng hơn.

Phóng viên: Vậy radio cần làm gì để tiếp tục thu hút khán giả trẻ?

Ông Andrew William Ronald Davies: Trước hết, các đài phải xác định rõ từng loại hình nội dung đang làm nhiệm vụ gì. Radio phục vụ nhóm công chúng nào, podcast phù hợp với đối tượng nào, sách nói hay các định dạng âm thanh khác có thể bổ sung ra sao?

Nếu muốn tiếp cận người trẻ, chỉ dựa vào radio sẽ ngày càng khó. Các đài nên phát triển podcast để mở rộng nhóm khán giả này, đồng thời tiếp tục duy trì và khai thác tốt lượng thính giả truyền thống. Điều quan trọng không phải lựa chọn radio hay podcast, mà là biết kết hợp các định dạng trong cùng một chiến lược nội dung.

Phóng viên: Theo ông, xu hướng lớn nhất của phát thanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay là gì? Các đài truyền thống cần thích ứng ra sao trước sự phát triển của podcast và nền tảng số?

Ông Andrew William Ronald Davies: Xu hướng nổi bật nhất là sự phát triển của podcast, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ. Chúng ta biết rằng người trẻ có mức độ gắn kết cao hơn với podcast, vì vậy ngày càng nhiều đài phát thanh lâu đời đầu tư mạnh hơn cho định dạng này.

Tuy nhiên, họ vẫn phải duy trì các chương trình radio vì không thể để mất lượng công chúng hiện có. Radio không mất vị thế, nhưng đang thay đổi. Chính vì thế, các đài ngày càng tập trung vào podcast, nội dung số và mạng xã hội để tiếp cận những nhóm công chúng mà phát thanh truyền thống chưa chạm tới.

Các đại biểu dự ABU Confest 2026 tại Malaysia

VOV có nhiều thế mạnh để thích ứng với thời đại số

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của VOV trong kỷ nguyên số?

Ông Andrew William Ronald Davies: VOV có nhiều thế mạnh để thích ứng với thời đại số. Các bạn có truyền thống vững chắc về tin tức, phóng sự và đặc biệt là tài liệu phát thanh. Đây là nền tảng rất quan trọng để phát triển podcast.

Điều VOV cần làm là nghiên cứu sâu hơn sự khác biệt về cấu trúc, nhịp kể, phong cách thể hiện và thói quen nghe giữa radio với podcast. Hai loại hình có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt rõ ràng. Nếu thích ứng tốt với những đặc trưng đó, VOV sẽ có một vị thế thuận lợi trong tương lai.

Phóng viên: Ông kỳ vọng VOV sẽ đóng vai trò như thế nào trong khu vực trong những năm tới?

Ông Andrew William Ronald Davies: Tôi từng có cơ hội tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 của các bạn và đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi.

Tôi đã tham dự nhiều hội nghị trên thế giới, nhưng chưa từng chứng kiến một sự kiện nào giống như vậy. Không khí của liên hoan cho thấy niềm đam mê và sự đầu tư rất lớn của VOV đối với phát thanh, âm thanh và podcast.

Ông Andrew William Ronald Davies, Trưởng Ban Phát thanh ABU chụp ảnh cùng các phóng viên VOV dự ABU Confest 2026

Thách thức của VOV trong thời gian tới là tiếp tục duy trì các dịch vụ phát thanh truyền thống, đồng thời chuyển dịch mạnh hơn sang podcast để tiếp cận và gắn kết với khán giả trẻ. Bài toán khó là vừa bảo đảm nguồn lực cho radio, vừa tạo thêm nguồn lực cho podcast. Nhưng với nền tảng hiện có, VOV có nhiều điều kiện để làm tốt.

Phóng viên: VOV và ABU đã có quan hệ hợp tác tích cực trong những năm gần đây. Theo ông, hai bên nên mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực nào?

Ông Andrew William Ronald Davies: Tôi hy vọng trong tương lai có thể hình thành một dự án đồng sản xuất podcast trong khuôn khổ ABU. Tôi biết VOV rất quan tâm và mong muốn tham gia, vì vậy đây có thể là một hướng hợp tác thiết thực.

Tôi cũng từng có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cho đội ngũ VOV tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong sẽ tiếp tục có thêm các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm. Điều quan trọng là hai bên duy trì đối thoại thường xuyên, cùng xác định cơ hội và làm rõ ABU có thể hỗ trợ VOV tốt nhất ở những lĩnh vực nào.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.