Niềm tin thuộc về DN làm đúng khi không ai kiểm tra, giữ lời dù không ai nhắc nhở

Chiều 31/3, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự và phát biểu.

Đây là năm thứ 30 Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức bình chọn, khảo sát và trao danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Có 581 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2026, trong đó có 28 doanh nghiệp đạt danh hiệu liên tiếp suốt 30 năm và 42 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt danh hiệu này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc 30 năm qua chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã làm cho người Việt tin dùng hàng Việt và giờ đây phải vươn tầm ra thế giới, khẳng định chất lượng hàng Việt, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

"Niềm tin chỉ thuộc về những người không bao giờ chấp nhận sự dễ dãi. Nó thuộc về những người, những doanh nghiệp làm đúng khi không ai kiểm tra, giữ lời khi không ai nhắc nhở và kiên trì khi không ai vỗ tay. 30 năm qua Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã chọn con đường ấy, một con đường không dễ nhưng là con đường giữ được mình", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp được trao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, doanh nghiệp có 30 năm đạt danh hiệu này cho biết, 30 năm qua, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã thúc đẩy các thương hiệu phát triển, trong đó có PNJ. Chương trình không chỉ bình chọn mà còn dẫn dắt, tư vấn, tập hợp chuyên gia cùng hỗ trợ doanh nghiệp. Chương trình mỗi năm đều đổi mới, luôn luôn mới, đi vào niềm tin của người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm này, Hàng Việt Nam Chất lượng cao là chương trình đặc biệt của thị trường Việt Nam - chương trình duy nhất được hình thành, duy trì và phát triển trên cơ sở lá phiếu tín nhiệm của người tiêu dùng. Chương trình nhận định, thị trường đang thay đổi nhanh hơn, người tiêu dùng thận trọng hơn, đòi hỏi cao hơn và doanh nghiệp không còn cạnh tranh đơn thuần bằng giá hay sản phẩm, mà bằng khả năng minh bạch, trách nhiệm và thích ứng.

Trong bối cảnh đó, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận niềm tin, mà đang từng bước chuyển sang vai trò kiến tạo và nâng chuẩn niềm tin.

Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

Năm 1996, cuộc khảo sát bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Báo Sài Gòn Tiếp Thị, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuyển mình sau thời kỳ đổi mới.

Kể từ năm 2012, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (hiện nay là Hiệp hội) đóng vai trò chủ trì thực hiện cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao thường niên và các chương trình truyền thông, xúc tiến cho hàng Việt.

Trong 30 năm qua, phương pháp thu thập dữ liệu đã liên tục đổi mới, từ việc ghi nhận thủ công tại các kỳ hội chợ cuối thập niên 90, đến thư tín, nhật ký tiêu dùng và nay là hệ thống khảo sát trực tuyến phủ sóng toàn quốc.

Hàng Việt, trong đó có nông sản chế biến, ngày càng thu hút khách nước ngoài

Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 được triển khai khảo sát từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 bằng hai hình thức: khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố; đồng thời kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn. Từ hơn 4.400 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc đến, danh sách được sàng lọc qua nhiều vòng xác minh, đối chiếu, với sự tham gia của 39 sở ngành thuộc 23 tỉnh, thành phố, cùng phản hồi từ báo chí và chính người tiêu dùng để chọn ra 581 doanh nghiệp đạt danh hiệu.