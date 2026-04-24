Ninh Bình có thêm 4 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, nâng tổng số lên 7 sản phẩm

Thứ Sáu, 17:03, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/4, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

 Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, sau 7 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Ninh Bình đã có 1.001 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, chiếm gần 6% tổng số sản phẩm OCOP cả nước. Trong đó có 155 sản phẩm 4 sao, 839 sản phẩm 3 sao và đặc biệt 7 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng trao chứng nhận cho các đơn vị

Riêng đợt này, tỉnh có thêm 4 sản phẩm của 3 chủ thể được công nhận OCOP 5 sao, gồm: ngô nếp tươi sấy, khoai tây sấy vị phô mai, tranh lá bồ đề và bộ chăn trần thêu hoa mai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Việc đạt OCOP 5 sao không chỉ là danh hiệu mà còn là sự khẳng định thương hiệu, mở ra cơ hội để sản phẩm vươn ra thị trường lớn, kể cả quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng

Theo lãnh đạo tỉnh, trong số 91 sản phẩm tham gia đánh giá cấp quốc gia, chỉ có 40 sản phẩm đạt 5 sao, cho thấy yêu cầu rất cao và việc được công nhận là không hề dễ dàng. Vì vậy, kết quả của Ninh Bình không chỉ là niềm vinh dự của các chủ thể mà còn là niềm tự hào chung của địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình OCOP, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tiếp tục tham mưu triển khai chương trình gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, đa giá trị; đồng thời tăng cường hỗ trợ các chủ thể trong tiêu chuẩn hóa chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số.

Cùng với đó, các địa phương cần coi OCOP là nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý chất lượng, thúc đẩy liên kết sản phẩm với phát triển du lịch nông thôn, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại.

Đối với các chủ thể OCOP, yêu cầu đặt ra là không dừng lại ở danh hiệu, mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất.

“Đạt 3 sao phải phấn đấu lên 4 sao, đạt 4 sao hướng tới 5 sao, còn đã đạt 5 sao thì phải giữ vững và nâng tầm”, ông Trần Anh Dũng nhấn mạnh.

Đại diện doanh nghiệp có sản phẩm đạt 5 sao

Đại diện doanh nghiệp có sản phẩm đạt 5 sao cho biết, danh hiệu OCOP 5 sao là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, tăng cường liên kết với nông dân, hướng tới phát triển bền vững và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình bày tỏ kỳ vọng, với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của doanh nghiệp, chương trình OCOP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương và thúc đẩy kinh tế nông thôn trong thời gian tới.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Lâm Đồng tập trung nâng chất lượng sản phẩm OCOP

VOV.VN - Không chạy theo số lượng, Lâm Đồng đang chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, siết chặt tiêu chí, tập trung đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.

Đặc sản ĐBSCL – quà Tết mang hương vị truyền thống, nâng tầm giá trị OCOP

VOV.VN - Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều làng nghề truyền thống đã và đang gìn giữ, phát triển những món đặc sản quen thuộc, gắn với đời sống người dân sông nước, nay được “khoác áo mới” thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), vừa nâng tầm giá trị, vừa giữ trọn hương vị truyền thống.

Cơm lam: Từ món ăn chống đói đến sản phẩm OCOP tạo sinh kế

VOV.VN - Từng là món ăn dân dã gắn với những chuyến đi rừng dài ngày của đồng bào miền núi, cơm lam ngày nay đã vượt ra khỏi vai trò “bữa ăn chống đói” để trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, góp phần tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân vùng cao.

