Ninh Bình đôn đốc đẩy nhanh quy hoạch chậm tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Cầu Bông Lau, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, sau Hội nghị kiểm điểm tiến độ các đồ án quy hoạch theo Thông báo số 130/TB-VPUBND ngày 12/6/2026, nhiều nhiệm vụ đã được các đơn vị triển khai. Tuy nhiên, một số đồ án vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, định hướng phát triển không gian, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; đồng thời rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn.

Sở Xây dựng được yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 đồ án quy hoạch chung đô thị trọng điểm; xây dựng biểu tiến độ chi tiết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/7/2026. Riêng Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01) phải hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt chậm nhất trước ngày 31/10/2026.

Cùng với đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch và UBND các xã, phường tập trung nguồn lực, rà soát tiến độ từng đồ án, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã chậm nhất trước ngày 1/12/2026.

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu chủ động bố trí đủ nhân lực, nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.