Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Huế là hơn 9.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, toàn thành phố đã giải ngân khoảng 1.750 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch. Một số dự án trọng điểm gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố Huế

Đại biểu Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều dự án đầu tư công thi công kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đại biểu Trần Đức Minh đề nghị UBND thành phố Huế làm rõ các giải pháp, lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư và nhà thầu chậm trễ.

"Qua phản ánh, kiến nghị của người dân, trên địa bàn thành phố còn nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công ì ạch, gây bức xúc, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị thành phố cho biết kế hoạch, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án này".

Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế tại phiên chất vấn

Trả lời chất vấn, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, UBND thành phố đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố làm tổ trưởng để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm; đồng thời duy trì họp định kỳ hằng tuần, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân. Thành phố cũng sẽ kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm tiến độ. Những đơn vị không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục; đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án kéo dài, có tỷ lệ giải ngân thấp.

Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Liên quan đến một số dự án cụ thể chậm tiến độ, ông La Phúc Thành cho biết, đối với dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do nhiều lần vi phạm tiến độ và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ chậm tiến độ kéo dài

Đối với dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố cũng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không còn đủ năng lực thi công, đồng thời phân chia lại khối lượng công việc cho các đơn vị khác để đẩy nhanh tiến độ. Riêng dự án Quảng trường Văn hóa - Thể thao, nhà thầu được yêu cầu tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ tối thiểu 1% khối lượng mỗi ngày; nếu tiếp tục chậm sẽ bị xử lý theo quy định của hợp đồng.

"Vì sao dự án cầu Vỹ Dạ chậm? Chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Khi mặt bằng chưa xong thì nhà thầu còn đủ năng lực, đến khi bàn giao xong thì nhà thầu lại không còn đáp ứng yêu cầu. Chúng tôi buộc phải hủy thầu, tịch thu bảo lãnh để nộp ngân sách và đang tổ chức đấu thầu lại. Dự kiến từ ngày 20 đến 25/7 sẽ mở thầu và phấn đấu sau 6 tháng sẽ hoàn thành cầu Vỹ Dạ", ông Thành nói.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ đã nhiều năm chưa hoàn thành

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố Huế đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ. Ông Phạm Đức Tiến nói rõ, những cam kết được đưa ra tại nghị trường phải được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả thực tế góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công.

"Cử tri và nhân dân sẽ giám sát những cam kết của các đồng chí trong việc thực hiện các dự án chậm tiến độ. Đề nghị các đồng chí quyết tâm hoàn thành cầu Vỹ Dạ trước Tết Nguyên đán để người dân đi lại thuận lợi. Cử tri nhiều lần phản ánh cây cầu nhỏ nhưng làm mãi chưa xong, nghe rất nhức nhối. Vì vậy, phải biến quyết tâm thành hành động. Đã hứa là phải làm", ông Tiến nhấn mạnh.