Nông dân Gia Lai đối mặt nỗi lo thiếu nước tưới giữa cao điểm mùa khô

Hồ Ia Lâm, xã Gào là một trong những nguồn cung cấp nước tưới quan trọng cho người dân nay đã cạn trơ đáy. Để cứu những vườn cây đang quay quắt vì nắng hạn, nhiều hộ dân phải thuê máy múc, đào sâu xuống lòng hồ để tìm nguồn nước ngầm còn sót lại. Thế nhưng, lượng nước ít ỏi này cũng nhanh chóng cạn kiệt.

“Bây giờ cứ chờ được hột nước nào ra mà tưới được 5,7 cây là tưới, tranh nhau mà tưới cứu được cây nào thì cứu. Nguồn nước năm ngày càng ngày cạn càng nhanh”, anh Nguyễn Phát, ở thôn O Grang, xã Gào, chia sẻ trong sự bất lực.

Nhiều máy bơm được người dân đưa xuống lòng hồ tại xã Gào để hút những dòng nước ngầm còn sót lại khi mực nước đã cạn trơ đáy.

Không chỉ hồ Ia Lâm, cả 5 hồ, đập ở xã Gào nước đều đã chạm đáy. Ông Bùi Văn Thỏa cùng nhiều hộ dân đang bơm nước từ hồ Ku Tong cho biết, bà con đang bơm vét lượng nước ít ỏi cuối cùng. Theo ông Thỏa, nếu nắng nóng tiếp tục, chỉ trong thời gian ngắn nữa, hồ sẽ cạn kiệt hoàn toàn.

“Bà con bây giờ rất lo lắng, trong trường hợp hạn hán khoảng 2 tháng nữa là bà con không có nước tưới, rất khó khăn. Một số hộ dân ở đây có khoan giếng nhưng cũng không có nước”, ông Thỏa nói.

Tình trạng Thiếu nước tưới cho cây trồng ở Gia Lai đang lan rộng từng ngày nhất là ở khu vực phía Tây của tỉnh. Ông Rơ Mah Hêng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tôr cho biết, trước mắt địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm để duy trì sản xuất:

“Thời gian tới nếu tiếp tục nắng thì sẽ thiếu nước, vì nguồn nước hiện nay chỉ có nước giếng và suối, không có hồ chứa thủy lợi. Chúng tôi tuyên truyền vận động người dân áp dụng tưới tiết kiệm, đảm bảo nước tưới cho cây”, ông Hêng thông tin.

Áp lực thiếu nước tưới cho cây trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai luôn hiện hữu khi vào cao điểm mùa khô

Thực tế cho thấy, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng ở Gia Lai luôn tái diễn mỗi cuối mùa khô, nhất là đối với khu vực phía Tây của tỉnh. Vào giai đoạn mới sáp nhập, lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai đã yêu cầu khởi động kế hoạch đột phá thủy lợi với tổng mức đầu tư tới 17 nghìn tỷ đồng, trong nhiệm kỳ 2025-2030. Còn trong tình huống trước mắt, các xã phải phát huy tối đa hệ thống sẵn có.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phòng Kinh tế xã Gào cho biết: “Xã cũng đã đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để cải tạo lại các hồ, đập trên địa bàn. Vậy thì mình sẽ thực hiện việc nạo vét kênh mương, lòng hồ để cho có 1 lượng nước đảm bảo công suất tưới cho diện tích cây công nghiệp trong khu vực. Về lâu dài nữa là khảo sát các lòng suối để xây dựng các đập chứa nhỏ để nâng cao mực nước ngầm cũng như tạo các vùng tưới nhỏ trên địa bàn xã”.