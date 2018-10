Nông dân xứ Nghệ rơi nước mắt nhìn cam rụng vàng gốc

Trước tình trạng cam rụng hàng loạt trên, Phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Hợp phối hợp với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An đã trực tiếp xuống kiểm tra và bước đầu xác định do thời tiết diễn biến bất thường, các cây cam rụng quả do bị ngâm nước dài ngày trước đó, gây long rễ./.