Nông sản OCOP Gia Lai hút khách tham quan

Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm OCOP với sự tham gia của 37 chủ thể, giới thiệu nhiều sản phẩm đạt chuẩn từ 3-5 sao OCOP của tỉnh Gia Lai như: hạt điều rang củi, cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê nguyên chất uống liền, tiêu đỏ hữu cơ, cà phê Fine Robusta, bánh tráng gạo mè, sầu riêng sấy thăng hoa,…

Đông đảo người dân và du khách hào hứng khi tham quan, trải nghiệm các gian hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Nhiều người bày tỏ ấn tượng với sự phong phú của các sản phẩm địa phương cũng như cơ hội được trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện phía sau từng sản phẩm.

Nhiều du khách quan tâm tới các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được chứng nhận OCOP có nguồn gốc thiên nhiên

“Tôi thấy ở đây có rất đa dạng các sản phẩm nông sản tươi và nông sản chế biến sâu, giúp người dân khi đến tham quan có thể thưởng thức, trải nghiệm thực tế và biết thêm nhiều sản phẩm. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, để người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, an tâm về sức khỏe, đồng thời lựa chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè ở xa và giới thiệu thêm các sản phẩm của Gia Lai”, chị Hoàng Thị Hoài, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi sau khi tham quan và trải nghiệm tại chương trình chia sẻ.

Càng đặc sắc hơn là không gian trải nghiệm cà phê đặc sản quy tụ 9 đơn vị sản xuất, kinh doanh uy tín của tỉnh Gia Lai. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình rang xay, pha chế cà phê, đồng thời hòa mình vào văn hóa thưởng thức cà phê của vùng đất cao nguyên.

Những dòng cà phê chất lượng cao, được tuyển chọn từ các vùng trồng nổi tiếng của Gia Lai, được các nhà sản xuất mang đến giới thiệu, pha chế và mời thưởng thức miễn phí. Du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp chế biến cà phê đặc sản của địa phương, đồng thời giao lưu với những người làm cà phê để hiểu thêm câu chuyện phía sau từng hạt cà phê.

Người dân và du khách thưởng thức hương vị của các loại cà phê đặc sản đến từ nhiều vùng trồng khác nhau tại tỉnh Gia Lai.

Anh Lê Mạnh Tuấn, đại diện một nhãn hàng cà phê tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị mang đến chương trình những sản phẩm cà phê tâm huyết, được chế biến từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn. Qua đó, mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách hương vị đặc trưng của cà phê Gia Lai.

“Với khách du lịch tới thăm qua, B- Coffee muốn giới thiệu những hạt cà phê robusta ở Biển Hồ, để mọi người hiểu được đây là hạt cà phê được trồng lâu đời, rất đặc sắc và ngon khác biệt. Mình sẽ pha cho họ cà phê espresso, cà phê phin hoặc pure over để cho thấy cà phê ngon thì pha cách nào cũng đều ngon hết”, anh Tuấn nói.