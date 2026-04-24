中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nông sản OCOP Gia Lai hút khách tham quan

Thứ Sáu, 22:56, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng chục mặt hàng nông sản đặc trưng của tỉnh Gia Lai đã lên kệ, hút khách tham quan trong Chương trình không gian trải nghiệm cà phê đặc sản kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hôm nay (24/4), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm OCOP với sự tham gia của 37 chủ thể, giới thiệu nhiều sản phẩm đạt chuẩn từ 3-5 sao OCOP của tỉnh Gia Lai như: hạt điều rang củi, cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê nguyên chất uống liền, tiêu đỏ hữu cơ, cà phê Fine Robusta, bánh tráng gạo mè, sầu riêng sấy thăng hoa,…

Đông đảo người dân và du khách hào hứng khi tham quan, trải nghiệm các gian hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Nhiều người bày tỏ ấn tượng với sự phong phú của các sản phẩm địa phương cũng như cơ hội được trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện phía sau từng sản phẩm.

nong san ocop gia lai hut khach tham quan hinh anh 1
Nhiều du khách quan tâm tới các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được chứng nhận OCOP có nguồn gốc thiên nhiên

“Tôi thấy ở đây có rất đa dạng các sản phẩm nông sản tươi và nông sản chế biến sâu, giúp người dân khi đến tham quan có thể thưởng thức, trải nghiệm thực tế và biết thêm nhiều sản phẩm. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, để người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, an tâm về sức khỏe, đồng thời lựa chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè ở xa và giới thiệu thêm các sản phẩm của Gia Lai”, chị Hoàng Thị Hoài, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi sau khi tham quan và trải nghiệm tại chương trình chia sẻ.

Càng đặc sắc hơn là không gian trải nghiệm cà phê đặc sản quy tụ 9 đơn vị sản xuất, kinh doanh uy tín của tỉnh Gia Lai. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình rang xay, pha chế cà phê, đồng thời hòa mình vào văn hóa thưởng thức cà phê của vùng đất cao nguyên.

Những dòng cà phê chất lượng cao, được tuyển chọn từ các vùng trồng nổi tiếng của Gia Lai, được các nhà sản xuất mang đến giới thiệu, pha chế và mời thưởng thức miễn phí. Du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp chế biến cà phê đặc sản của địa phương, đồng thời giao lưu với những người làm cà phê để hiểu thêm câu chuyện phía sau từng hạt cà phê.

nong san ocop gia lai hut khach tham quan hinh anh 2
Người dân và du khách thưởng thức hương vị của các loại cà phê đặc sản đến từ nhiều vùng trồng khác nhau tại tỉnh Gia Lai.

Anh Lê Mạnh Tuấn, đại diện một nhãn hàng cà phê tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị mang đến chương trình những sản phẩm cà phê tâm huyết, được chế biến từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn. Qua đó, mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách hương vị đặc trưng của cà phê Gia Lai.

“Với khách du lịch tới thăm qua, B- Coffee muốn giới thiệu những hạt cà phê robusta ở Biển Hồ, để mọi người hiểu được đây là hạt cà phê được trồng lâu đời, rất đặc sắc và ngon khác biệt. Mình sẽ pha cho họ cà phê espresso, cà phê phin hoặc pure over để cho thấy cà phê ngon thì pha cách nào cũng đều ngon hết”, anh Tuấn nói.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: nông sản ocop gia lai giới thiệu sản phẩm ocop
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Gia Lai mở rộng hợp tác xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Liên kết và Xúc tiến, tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024".

Gia Lai chi hơn 212 tỷ hỗ trợ ngư dân xả bản tàu, chuyển đổi nghề

VOV.VN - Nhằm tái cơ cấu đội tàu, gắn với ổn định sinh kế và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai vừa chi hơn 212 tỷ đồng để 16 xã, phường ven biển triển khai chính sách giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp