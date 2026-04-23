Gia Lai chi hơn 212 tỷ hỗ trợ ngư dân xả bản tàu, chuyển đổi nghề

Tàu cá BĐ77-6173 của ngư dân Nguyễn Hữu Đạt (khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) sau hai năm neo đậu do không còn đủ điều kiện hoạt động, thuộc diện tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép khai thác) đang hoàn tất các thủ tục để được giải bản và chuyển đổi nghề theo chính sách hỗ trợ của tỉnh Gia Lai. Dự kiến, anh Đạt sẽ nhận khoảng 46 triệu đồng cùng kinh phí hỗ trợ học nghề mới. Theo anh Đạt, con tàu đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu, không còn bảo đảm an toàn cho các chuyến đánh bắt xa bờ. Vì vậy, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, gia đình anh dự định chuyển hướng sinh kế.

“Tàu của tôi nằm bờ 2 năm rồi, đi đánh bắt ngày càng khó khăn, không đủ điều kiện thu nhập gia đình. Bây giờ nhà nước hỗ trợ xả bản, tôi rất vui. Số tiền hỗ trợ cũng đủ để buôn bán nhỏ. Nếu nhà nước hỗ trợ học nghề, tôi sẽ học lái xe, để kinh tế ổn định hơn”, anh Đạt chia sẻ.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 424 tàu dài trên 6m trở lên không đủ điều kiện hoặc không còn nhu cầu vươn khơi, sẽ được áp dụng chính sách giải bản tàu theo chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 27 năm 2025. Địa phương sẽ hỗ trợ ngư dân từ 50% đến 80% giá trị đóng mới vỏ tàu (tương đương khoảng 13,6–21,7 triệu đồng/tấn đăng ký), cùng với 70% giá trị máy chính đã qua sử dụng. Cùng với đó, ngư dân và các thành viên gia đình trực tiếp làm nghề cá còn được hỗ trợ một phần chi phí học nghề và ưu tiên tiếp cận vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp. Trong tháng 4/2026, tỉnh Gia Lai đã tạm cấp hơn 212 tỷ đồng cho 16 xã, phường ven biển. Trong đó, hơn 206 tỷ đồng dành cho việc giải bản tàu cá và trên 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi được cấp kinh phí, địa phương đã thành lập Hội đồng xét duyệt, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức làm việc với các chủ tàu thuộc diện giải bản để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Sau khi giải bản 424 tàu từ trên 6m, không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ cơ cấu được đội tàu bài bản, hiện đại hơn.

“Sau khi họp xét, chúng tôi sẽ kiểm tra thực tế các tàu cá, để áp dụng chính sách cho phù hợp chính sách của tỉnh. Sau đó, phường sẽ công khai niêm yết 7 ngày, nếu không có phản hồi thì thống nhất. UBND phường sẽ làm việc với các chủ phương tiện để bàn giao về vị trí neo đậu tập trung. Sau khi giải ngân cho gia đình thì phường sẽ làm thủ tục thanh lý tàu cá theo quy định”, ông Nguyễn Thành Danh cho biết.

Chủ trương hỗ trợ giải bản tàu gắn với chuyển đổi nghề đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân vùng biển tỉnh Gia Lai. Chính sách này giúp ngư dân có điều kiện chuyển đổi sinh kế và giúp địa phương sắp xếp lại đội tàu, từng bước xây dựng ngành thủy sản bền vững.