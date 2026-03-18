ODA thế hệ mới: Nhật Bản dành 50 tỷ yên hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

Sáng nay (18/3), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Tài chính (MOF) đồng tổ chức hội thảo "Khoản vay chương trình cho Chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu Tăng trưởng xanh và Thích ứng với biến đổi khí hậu" trị giá 50 tỷ yên (tương đương 8.350 tỷ đồng).

Hợp tác này đại diện cho "ODA thế hệ mới" với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển thông qua thiết kế chính sách tốt và huy động nguồn lực hiệu quả.

Hội thảo có sự tham gia của ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các tổ chức Nhật Bản và Việt Nam.

Hiện tại, JICA đang triển khai nhiều dự án hợp tác kỹ thuật liên quan như bảo tồn rừng, giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn...

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki nhấn mạnh: Việc ký kết khoản vay chương trình chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu là khởi đầu của các sáng kiến mới và nỗ lực chủ động hướng tới tăng trưởng xanh, Net Zero tại Việt Nam và Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC).

"JICA sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ tăng trưởng xanh và Net Zero ở Việt Nam thông qua việc giải ngân khoản vay chương trình này và thực hiện các chính sách đã được cam kết", ông Ito Naoki nói.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định: Theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã trở thành một chương trình nghị sự thiết yếu trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái môi trường ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên hữu hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

"Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đặc biệt, trong những năm gần đây Việt Nam liên tục phải hứng chịu các cơn bão, lũ lụt,… với quy mô và cường độ ngày càng lớn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân", ông Phương nêu thực tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, nhu cầu về nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam trong giai đoạn tới là rất lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu tài chính cho các biện pháp giảm phát thải trong từng lĩnh vực theo cam kết môi trường của Việt Nam đến năm 2030 là khoảng 68,75 tỷ USD. Trong đó, nguồn quốc gia tự thực hiện dự kiến khoảng hơn 24,7 tỷ USD, chiếm 36% và nhu cầu đối với nguồn lực hỗ trợ của quốc tế dự kiến khoảng 44tỷ USD, chiếm 64%. Để có thể đảm bảo được nguồn lực trên, Việt Nam mong muốn các đối tác nước ngoài, trong đó có Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

"Khoản vay trị giá 50 tỷ yên cho chương trình chuyển đổi xanh hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ hai nước phê duyệt và dự kiến ký trong tháng 3/2026. Đây là kết quả rất quan trọng nhằm cụ thể hóa cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác “ODA thế hệ mới” thể hiện đúng tinh thần của các khoản vay có điều kiện ưu đãi hơn, thủ tục đơn giản hơn, linh hoạt hơn, tài trợ cho các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam là chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp chung cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới", ông Trần Quốc Phương nói.

Tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Kể từ đó, Việt Nam đã và đang thúc đẩy khung pháp lý và chính sách để hiện thực hóa cam kết. Thủ tướng đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mục tiêu “Tăng trưởng xanh góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hoà các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu”. Nhật Bản, thông qua sự hợp tác của nhiều cơ quan, trong đó có sự đóng góp chủ động của JICA Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên con đường đầy tham vọng này. Khoản vay chương trình với khung chính sách về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh các nỗ lực chuyển đổi xanh thông qua hỗ trợ xây dựng chính sách và cung cấp nguồn lực tài chính.