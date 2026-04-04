中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Thứ Bảy, 18:27, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tại Họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về định hướng điều hành lãi suất, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị và biến động giá dầu làm gia tăng áp lực lạm phát, NHNN đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp.

Theo đó, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của báo chí về định hướng điều hành chính sách lãi suất - Ảnh: VGP

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ nghiêm quy định về lãi suất; tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm; đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, giữ vững thanh khoản; đồng thời, công khai minh bạch thông tin lãi suất cho vay để người dân và doanh nghiệp tham khảo khi tiếp cận vốn.

NHNN cũng chỉ ra rằng, mặt bằng lãi suất hiện chịu nhiều áp lực tăng do nhiều yếu tố như cạnh tranh huy động vốn giữa các kênh đầu tư, xu hướng tăng lãi suất tiền gửi từ cuối năm 2025 và nhu cầu tín dụng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo về điều hành lãi suất, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, không gây xáo trộn thị trường, góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Lãi suất vay mua nhà có giảm vào nửa cuối năm?

VOV.VN - Theo chuyên gia về thị trường về nhà ở (CBRE), lãi suất vay mua nhà có thể giảm dần và duy trì dưới 10% một năm trong nửa cuối năm nay, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản.

PV/VOV.VN
Tag: lãi suất Ngân hàng Nhà nước tiền tệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

NHNN đôn đốc thực hiện giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất
VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế...

Không để lãi suất trở thành "gánh nặng" của người mua nhà ở xã hội
VOV.VN - Thời gian gần đây, các dự án nhà ở xã hội liên tục được đẩy mạnh xây dựng, đây là tín hiệu rất tích cực để người thu nhập thấp có điều kiện hoàn thành giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực lãi suất khi vay vốn ngân hàng đang là “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội.

Tăng lãi suất 2026: Cú "thắng gấp" để bảo vệ cỗ xe kinh tế vĩ mô
VOV.VN - Động thái các ngân hàng tăng lãi suất đầu năm 2026 không phải là một sự thay đổi định hướng dài hạn, mà là một động thái "thắng gấp có kiểm soát". Đây là phản ứng cần thiết để đưa thị trường phản ánh đúng giá vốn thực sau nhiều năm lãi suất thấp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống trước những áp lực mới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp