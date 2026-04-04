Ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tại Họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về định hướng điều hành lãi suất, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị và biến động giá dầu làm gia tăng áp lực lạm phát, NHNN đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp.

Theo đó, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của báo chí về định hướng điều hành chính sách lãi suất - Ảnh: VGP

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ nghiêm quy định về lãi suất; tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm; đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, giữ vững thanh khoản; đồng thời, công khai minh bạch thông tin lãi suất cho vay để người dân và doanh nghiệp tham khảo khi tiếp cận vốn.

NHNN cũng chỉ ra rằng, mặt bằng lãi suất hiện chịu nhiều áp lực tăng do nhiều yếu tố như cạnh tranh huy động vốn giữa các kênh đầu tư, xu hướng tăng lãi suất tiền gửi từ cuối năm 2025 và nhu cầu tín dụng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo về điều hành lãi suất, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, không gây xáo trộn thị trường, góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.