Phải làm sao khi nhập sai mã PIN ATM ba lần khiến thẻ bị khóa?

Cách sử dụng thẻ ATM khá đơn giản nhưng việc nhập sai mã PIN cũng rất phổ biến. Nếu khách hàng nhập sai mã PIN ba lần, thẻ ATM sẽ bị khóa tạm thời để bảo vệ tài sản cho khách hàng.

Vì sao nhập sai mã PIN 3 lần, thẻ ATM bị khóa?

Việc khoá thẻ ATM khi nhập sai mã PIN 3 lần để đảm bảo an toàn, tránh sự truy cập trái phép của kẻ gian nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ.

(Ảnh minh họa: KT)

Nếu ngân hàng cho phép nhập mã PIN nhiều lần, kẻ xấu có thể truy cập vào tài khoản và đánh cắp số tiền một cách bất chính.

Nhập sai mã PIN ba lần bị khóa thẻ phải làm sao?

Trường hợp bị khóa mã PIN thẻ ATM, cách duy nhất người dùng có thể làm là tới phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng để mở lại thẻ ATM bị khóa.

Để mở lại thẻ ATM bị khóa ở tất cả các ngân hàng, người dùng phải đến quầy giao dịch ngân hàng và mang theo giấy tờ tùy thân xác nhận thông tin như CMND/CCCD. Tại đây, nhân viên ngân hàng sẽ yêu cầu khách khách hàng điền đầy đủ thông tin vào giấy yêu cầu mở lại thẻ ATM. Nếu chữ ký và thông tin đều chính xác, nhân viên ngân hàng sẽ kích hoạt lại thẻ.

Thủ tục mở lại thẻ ATM bị khóa thường không tốn bất kỳ chi phí nào. Trong lúc này, khách hàng có thể yêu cầu nhân viên ngân hàng cho mình đổi mã PIN mới ngay tại đó.

Cách sử dụng mã PIN an toàn

Sử dụng thẻ ATM an toàn hơn so với dùng tiền mặt. Tuy nhiên, để tránh rủi ro đáng tiếc, người dùng cần lưu ý một số cách sử dụng mã PIN an toàn:

- Tuyệt đối không tiết lộ mã PIN cho bất kỳ ai

- Khi đặt mã PIN ATM không nên lấy ngày sinh làm mật khẩu, hãy tìm những con số có ý nghĩa với mình nhưng không dễ đoán.

- Không để lộ mã PIN khi rút tiền tại cây ATM hay mua hàng online

- Luôn che tay bàn phím khi nhập mã PIN ở bất cứ nơi đâu.