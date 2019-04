Phát hiện cửa hàng kinh doanh xăng dầu gian lận ở Nghệ An, Bình Dương

Một cửa hàng xăng dầu bị bắt quả tang sử dụng chíp điện tử giả để gian lận xăng dầu. (Ảnh: Báo giao thông)

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu kém chất lượng. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính là Công ty TNHH MTV Thương mại Bình Trinh, có địa chỉ tại xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Tại thời điểm thanh tra, cơ sở này đang có hơn 6.600 lít xăng E5 RON 92 chưa tiêu thụ.

Cửa hàng đang bán ra thị trường 3 loại xăng dầu, gồm xăng RON 95, xăng E5 RON 92 và dầu Diezen. Đoàn kiểm tra đã lấy 3 mẫu xăng, dầu gửi ra Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thử nghiệm và phát hiện mẫu xăng E5 RON 92 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hôm nay (3/4), đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số xăng chưa tiêu thụ để xử lý theo quy định của pháp luật và đề nghị Chủ tịch tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phạt hành chính hơn 200 triệu đồng do vi phạm.

*** Cùng ngày, tại tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng cũng phát hiện cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng.

Cụ thể, đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương và Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an tỉnh Bình Dương vừa kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trạm xăng dầu Đông Hòa, tại khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy 2 mẫu xăng Ron 95 - III gửi đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, sau khi test nhanh có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Đến ngày 1/4, Đoàn kiểm tra nhận được kết quả kiểm nghiệm đối với 2 mẫu xăng này không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Số lượng hàng hóa vi phạm trên 10.300 lít xăng Ron 95 - III, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 190 triệu đồng. Lực lượng chức năng tiến hành xử lý cơ sở vi phạm theo quy định pháp luật./. Tăng kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu VOV.VN - Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Điểm tên 8 cửa hàng kinh doanh xăng A92 pha tạp chất vừa bị phát hiện VOV.VN - Vụ đường dây làm giả xăng A92, bước đầu làm rõ, 8 cửa hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giúp tiêu thụ hơn 2 triệu lít xăng giả này.

Quốc Khánh-Phạm Hạnh/VOV1

