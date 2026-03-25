Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ nâng giá trị nông sản Việt

Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Anh, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) tổ chức chiều 25/3.

Phát biểu tại hội thảo, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM cho rằng, thành công của mô hình Trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc vào việc xây dựng đúng các nền tảng ngay từ đầu.

Để có năng lực cạnh tranh, IFC cần được xây dựng trên trụ cột cốt lõi, gồm: khung pháp lý vững chắc, hệ thống độc lập và đáng tin cậy. Đồng thời, ở đây có các dịch vụ thị trường hiện đại cho phép huy động và luân chuyển vốn hiệu quả. Khi các yếu tố này được đồng bộ, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị IFC ở TP.HCM nên có sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phát sinh. Việc này sẽ phát huy được tiềm năng và lợi thế của nông sản Việt Nam, vì nước ta có nhiều nông sản xuất khẩu hàng đầu thế giới như cà phê, hạt tiêu… Hàng hóa phái sinh là loại giao dịch có thỏa thuận mua bán ở thời điểm hiện tại với mức giá hiện tại, nhưng giao hàng hóa sẽ diễn ra trong tương lai.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: giao dịch phái sinh nông sản toàn cầu sẽ thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng và sắp trình Chính phủ Đề án Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045. Bộ đang hoàn thiện thể chế, pháp luật, đồng thời phát triển hạ tầng thị trường và tổ chức trung gian.

Còn theo ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Cà phê và hàng hóa Buôn Mê Thuột, phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản của Việt Nam. “Khi có sàn giao dịch này ở đây thì tạo ra một kênh nối với thị trường hàng hóa thế giới, tiếp cận trực tiếp với người mua trên thế giới, rất thuận lợi cho người bán, điều đó rất thuận lợi. Một “cái chợ” như vậy sẽ có rất nhiều người mua và người bán, khi đó sẽ mình sẽ là nơi tạo ra giá giống như sàn giao dịch bông ở Ấn Độ”.