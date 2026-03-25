中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ nâng giá trị nông sản Việt

Thứ Tư, 21:55, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Đó là ý kiến của đại biểu tại hội thảo chiến lược về hạ tầng thị trường tài chính nhằm hỗ trợ lộ trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam.

Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Anh, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) tổ chức chiều 25/3.

Phát biểu tại hội thảo, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM cho rằng, thành công của mô hình Trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc vào việc xây dựng đúng các nền tảng ngay từ đầu.

Để có năng lực cạnh tranh, IFC cần được xây dựng trên trụ cột cốt lõi, gồm: khung pháp lý vững chắc, hệ thống độc lập và đáng tin cậy. Đồng thời, ở đây có các dịch vụ thị trường hiện đại cho phép huy động và luân chuyển vốn hiệu quả. Khi các yếu tố này được đồng bộ, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị IFC ở TP.HCM nên có sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phát sinh. Việc này sẽ phát huy được tiềm năng và lợi thế của nông sản Việt Nam, vì nước ta có nhiều nông sản xuất khẩu hàng đầu thế giới như cà phê, hạt tiêu… Hàng hóa phái sinh là loại giao dịch có thỏa thuận mua bán ở thời điểm hiện tại với mức giá hiện tại, nhưng giao hàng hóa sẽ diễn ra trong tương lai.

phat trien thi truong hang hoa phai sinh se nang gia tri nong san viet hinh anh 1
Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM (Ảnh:Lệ Hằng)

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: giao dịch phái sinh nông sản toàn cầu sẽ thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng và sắp trình Chính phủ Đề án Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045. Bộ đang hoàn thiện thể chế, pháp luật, đồng thời phát triển hạ tầng thị trường và tổ chức trung gian.

Còn theo ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Cà phê và hàng hóa Buôn Mê Thuột, phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản của Việt Nam. “Khi có sàn giao dịch này ở đây thì tạo ra một kênh nối với thị trường hàng hóa thế giới, tiếp cận trực tiếp với người mua trên thế giới, rất thuận lợi cho người bán, điều đó rất thuận lợi. Một “cái chợ” như vậy sẽ có rất nhiều người mua và người bán, khi đó sẽ mình sẽ là nơi tạo ra giá giống như sàn giao dịch bông ở Ấn Độ”.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tag: Hiệp hội Doanh nghiệp Anh thị trường hàng hóa phái sinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ
VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

"Không cho kinh doanh Việt Nam đồng ở IFC" sẽ giảm sức hấp dẫn nhà đầu tư
VOV.VN - Đề xuất "Không cho kinh doanh Việt Nam đồng trong IFC" nếu được thông qua, sẽ hạn chế kinh doanh và giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

VOV.VN - Đề xuất "Không cho kinh doanh Việt Nam đồng trong IFC" nếu được thông qua, sẽ hạn chế kinh doanh và giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Trung tâm IFC của Hải quân Singapore
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của 3 sĩ quan liên lạc Việt Nam đang làm việc tại Trung tâm IFC.

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của 3 sĩ quan liên lạc Việt Nam đang làm việc tại Trung tâm IFC.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp