中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phổ biến quy định mới về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Thứ Ba, 18:00, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, tại Đắk Lắk, diễn đàn “Phổ biến quy định mới về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và cơ chế hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón” đã diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung làm rõ quy định mới về EPR, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Môi trường. Các nội dung thảo luận xoay quanh thực trạng thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, cơ chế tài chính hỗ trợ địa phương, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Vấn đề kinh phí được xem là điểm nghẽn lớn nhất, nhiều địa phương thu gom bao bì nhưng không đủ nguồn lực để vận chuyển và xử lý theo quy định.

Theo ông Lương Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022–2024, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tuy nhiên vẫn còn hơn 550 tấn chưa được xử lý.

“Nguyên nhân lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức và thói quen. Tình trạng vứt bỏ bao bì trên đồng ruộng, kênh mương còn phổ biến, phản ánh thói quen “tiện đâu vứt đấy”, gây nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước. Bên cạnh đó, hạ tầng thu gom chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều bể chứa thiếu hoặc xây dựng không đúng chuẩn.Vấn đề kinh phí được xem là điểm nghẽn lớn nhất. Nhiều địa phương thu gom bao bì nhưng không đủ nguồn lực để vận chuyển và xử lý theo quy định, trong khi cơ chế hỗ trợ còn thiếu rõ ràng”, ông Lương Ngọc Quang phân tích.

Tại Đắk Lắk, mỗi năm phát sinh hàng trăm tấn bao bì thuốc BVTV, song công tác thu gom, xử lý còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền gắn với thực hành cụ thể.

“Các lớp tập huấn phải hướng dẫn trực tiếp cho người dân cách thu gom, phân loại và xử lý an toàn. Đồng thời, cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tham gia thu hồi bao bì sau sử dụng”, ông Nguyễn Hắc Hiển đề xuất.

Nhiều nông dân vẫn dùng phương pháp đốt thủ công để xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh EPR là cơ chế trách nhiệm thay vì nghĩa vụ tài chính đơn thuần. Để cơ chế này vận hành hiệu quả, cần hoàn thiện hạ tầng thu gom, bố trí nguồn kinh phí ổn định và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Diễn đàn được xem là cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả cơ chế EPR trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, loại chất thải có nguy cơ cao đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường - Nhìn từ thực tế Tây Nguyên

VOV.VN - Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định “quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu” là trụ cột phát triển bền vững. Với Tây Nguyên, đây là yêu cầu cấp bách, gắn với an ninh sinh thái của cả khu vực.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: xử lý rác thải bao bì nông nghiệp thuốc bảo vệ thực vật Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
VOV.VN - Trong 2 ngày 3-4/11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức hội thảo và tập huấn “Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Tây Nguyên” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5 tỉnh Tây Nguyên

Phường Bình Dương, TP.HCM tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm tại bãi tập kết rác
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng bãi tập kết rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại khu phố Phú Mỹ 1, lãnh đạo UBND phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là tỉnh Bình Dương) cho biết đang yêu cầu đơn vị thu gom khắc phục hệ thống thoát nước và điều tiết lượng rác để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cầu Long Thành bị quá tải, có dấu hiệu xuống cấp gây lo ngại về an toàn
VOV.VN - Sau hơn 10 năm gánh lưu lượng vượt gần gấp đôi công suất thiết kế, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có dấu hiệu xuống cấp. Các vệt ố đen, khe nứt lớn xuất hiện tại các trụ chính đã đặt ra yêu cầu cấp bách đại tu và đẩy nhanh xây dựng cầu Long Thành 2.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp