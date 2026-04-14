Phổ biến quy định mới về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung làm rõ quy định mới về EPR, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Môi trường. Các nội dung thảo luận xoay quanh thực trạng thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, cơ chế tài chính hỗ trợ địa phương, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Vấn đề kinh phí được xem là điểm nghẽn lớn nhất, nhiều địa phương thu gom bao bì nhưng không đủ nguồn lực để vận chuyển và xử lý theo quy định.

Theo ông Lương Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022–2024, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tuy nhiên vẫn còn hơn 550 tấn chưa được xử lý.

“Nguyên nhân lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức và thói quen. Tình trạng vứt bỏ bao bì trên đồng ruộng, kênh mương còn phổ biến, phản ánh thói quen “tiện đâu vứt đấy”, gây nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước. Bên cạnh đó, hạ tầng thu gom chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều bể chứa thiếu hoặc xây dựng không đúng chuẩn.Vấn đề kinh phí được xem là điểm nghẽn lớn nhất. Nhiều địa phương thu gom bao bì nhưng không đủ nguồn lực để vận chuyển và xử lý theo quy định, trong khi cơ chế hỗ trợ còn thiếu rõ ràng”, ông Lương Ngọc Quang phân tích.

Tại Đắk Lắk, mỗi năm phát sinh hàng trăm tấn bao bì thuốc BVTV, song công tác thu gom, xử lý còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền gắn với thực hành cụ thể.

“Các lớp tập huấn phải hướng dẫn trực tiếp cho người dân cách thu gom, phân loại và xử lý an toàn. Đồng thời, cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tham gia thu hồi bao bì sau sử dụng”, ông Nguyễn Hắc Hiển đề xuất.

Nhiều nông dân vẫn dùng phương pháp đốt thủ công để xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh EPR là cơ chế trách nhiệm thay vì nghĩa vụ tài chính đơn thuần. Để cơ chế này vận hành hiệu quả, cần hoàn thiện hạ tầng thu gom, bố trí nguồn kinh phí ổn định và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Diễn đàn được xem là cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả cơ chế EPR trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, loại chất thải có nguy cơ cao đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.