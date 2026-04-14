Phường Bình Dương, TP.HCM tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm tại bãi tập kết rác

Áp lực rác thải sau khi sáp nhập phường

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Dương, bãi rác tại khu phố Phú Mỹ 1 trước đây chỉ tiếp nhận lượng rác từ phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập 4 phường (Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú, Phú Chánh) thành phường Bình Dương, toàn bộ lượng rác của khu vực rộng lớn này đều dồn về đây.

Bên trong bãi tập kết rác.

Lượng rác tăng đột biến khiến thời gian vận chuyển bị chậm trễ, gây ùn ứ và phát sinh mùi hôi nồng nặc. Đặc biệt, lượng nước rỉ rác quá lớn đã làm hệ thống hố ga tại chỗ quá tải, dẫn đến tình trạng tràn nước thải ra môi trường.

Để giải quyết tình trạng này, địa phương đã bố trí thêm 2 khu đất công xa khu dân cư nhằm chia nhỏ khối lượng rác. Tuy nhiên, do hợp đồng cũ của đơn vị thu gom vẫn còn hiệu lực, việc thay đổi lộ trình vận chuyển đang gặp khó khăn về chi phí phát sinh.

Nước thải ở bãi tập kết rác tràn ra ngoài gây ô nhiễm.

Trước mắt, chính quyền phường đang vận động đơn vị thu gom điều phối rác sang các điểm mới để giảm tải cho bãi tập kết rác khu phố Phú Mỹ 1. Đồng thời, yêu cầu xử lý lại nền gạch và cải tạo hố ga để ngăn chặn nước thải rò rỉ.

"Đơn vị thu gom rác hiện tại cũng sắp hết hạn hợp đồng. Phường đang triển khai đấu thầu lại, trong đó sẽ tính toán chi phí vận chuyển để duy trì đồng thời 3 điểm tập kết thay vì dồn vào một chỗ như trước đây", đại diện lãnh đạo phường cho hay.

Chờ chủ trương xây dựng trạm ép rác kín

Về lâu dài, phường Bình Dương đang chờ TP.HCM phê duyệt chủ trương xây dựng các trạm ép rác kín. Khi đó, rác sẽ được xử lý theo quy trình đô thị hiện đại, xóa bỏ hoàn toàn các bãi trung chuyển lộ thiên.

Trước đó, VOV đã có bài viết “Khu đất chờ làm công viên ở TP.HCM thành bãi tập kết rác, dân khốn khổ vì ô nhiễm”.

Khu đất rộng khoảng 1.000m2 này vốn là nghĩa trang. Cách đây 5 năm, người dân đã đồng thuận di dời phần mộ người thân với hy vọng khu vực này sẽ trở thành công viên cây xanh như lời hứa của chính quyền. Thế nhưng, công viên chưa thấy đâu, nơi đây lại biến thành điểm tập kết rác với 50 - 70 lượt xe ra vào mỗi ngày.

Ruồi từ bãi tập kết rác bay khắp nơi, ảnh hưởng đến người dân.

Tình trạng ô nhiễm tại đây đã chạm ngưỡng báo động. Nước rỉ rác đen ngòm, hôi thối không được xử lý mà thải trực tiếp ra các hố ga tự đào, tràn ra khu đất trống xung quanh. Cùng với mùi hôi, nạn ruồi muỗi và tiếng ồn từ xe rác hoạt động cả ngày lẫn đêm đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của hàng chục hộ dân.

Về việc di dời khu nghĩa trang để xây công viên, lãnh đạo phường xác nhận, chủ trương này có trong kế hoạch, nhưng thời điểm này chưa có trạm ép kín rác nên cần chờ xây dựng và tạm thời sử dụng quỹ đất này làm bãi trung chuyển rác.

Sau khi VOV phản ánh, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thu gom khắc phục. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn tình trạng ô nhiễm tiếp diễn.

Trước thực trạng đó, người dân mong muốn chính quyền cho di dời bãi tập kết rác để thực hiện cam kết về không gian xanh. Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM sớm xem xét, cấp kinh phí xây dựng trạm ép rác kín để giải quyết dứt điểm ô nhiễm, trả lại môi trường sống trong lành.