Phó Thống đốc NHNN lý giải vì sao không hạ chuẩn cho vay

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều tối 2/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn bởi bản thân họ đang gặp khó khăn cho dịch bệnh, thế nhưng các ngân hàng vẫn không hạ chuẩn cho vay.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: "Chúng tôi đã có chỉ đạo trong toàn ngành rất sớm, vào cuộc rất nhanh, quyết liệt trong vấn đề hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Không hạ chuẩn tín dụng với nhu cầu vốn hiện nay rất cần cho các doanh nghiệp không hẳn đã là một câu chuyện".

Ông Tú nhấn mạnh, không hạ chuẩn tín dụng trong cho vay là một nguyên tắc của tín dụng. Tín dụng hạ chuẩn đồng nghĩa với nợ xấu và mất an toàn cho từng tổ chức tín dụng cũng như an toàn hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia. Vì vậy, bảo đảm nguyên tắc an toàn cho hệ thống tín dụng được quy định rất rõ ràng.

"Vấn đề thiếu vốn hoặc hỗ trợ một cách tích cực hơn vốn cho các doanh nghiệp, chúng tôi đã ban hành nhiều chỉ đạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giãn, hoãn các khoản nợ, khoản lãi đến hạn hết năm 2020. NHNN cũng đang xem xét các khó khăn của doanh nghiệp để điều chỉnh thêm, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng để giải ngân vốn và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp", ông Tú nêu rõ.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, các doanh nghiệp đang có điều kiện và có những dự án hiệu quả thì hỗ trợ vốn đang được thực hiện tích cực. Các doanh nghiệp đang khó khăn, chưa có nhu cầu vay vốn, việc xử lý nợ cũ được giãn, hoãn một cách hợp lý, tích cực hơn để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

"Việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hiện nay với điều kiện được bảo đảm chất lượng tín dụng vẫn được thực hiện song hành. Việc không hạ điều kiện tín dụng không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay", Phó Thống đốc NHNN khẳng định./.