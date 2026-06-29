Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc với TKV về tăng trưởng ngành than

Tham dự chương trình có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các vụ, cục, sở, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả TKV đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm cung ứng than cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo.

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu TKV tiếp tục phát huy vai trò là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực than và khoáng sản; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 cũng như kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại hội nghị.

Thứ nhất là tiếp tục đảm bảo sản xuất than ổn định, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện theo đúng cam kết với Chính phủ, không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho phát điện trong mọi tình huống. Thứ 2, chủ động rà soát, toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ các dự án khi đã đủ điều kiện; nghiên cứu uứng dụng KHCN, chuyển đổi số, tự động hoá, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hệ số thu hồi tài nguyên.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản chiến lược như bauxite, alumin, nhôm, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác; từng bước hình thành chuỗi giá trị trong nước, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị TKV bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của ngành khai khoáng, nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác than, bauxite, đồng và các loại khoáng sản chủ lực, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước.

"Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168 ngày 27/6/2026. Theo đó, kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm đối với ngành công nghiệp khai khoáng là 9,1%, vì vậy, tôi đề nghị TKV tập trung tối đa nguồn lực để khai thác, tăng sản lượng khai thác để chế biến đối than, bô xít, đồng, các loại khoáng sản chủ lực, trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, giới phép khai thác, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sâu, ứng dụng KHCN tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với bô xít, Alumin, đồng và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời hoàn thành mục tăng trưởng ngành khai khoáng góp phần vào mục tiếu tăng trưởng hai con số chung của cả nước", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị.

Song song với phát triển sản xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn; khai thác hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tạo dư địa cho phát triển bền vững.

Yêu cầu Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, phát triển mô hình mỏ thông minh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03 của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đồng thời yêu cầu Tập đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong toàn hệ thống; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các sự cố môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất.

Ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV báo cáo

Đối với người lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân ngành Than có trình độ, tay nghề và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về công tác quản trị doanh nghiệp, yêu cầu TKV tiếp tục đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế; thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết các kiến nghị của TKV thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế tài chính, quản lý vốn nhà nước và các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TKV trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, khai thác và tạo điều kiện thuận lợi để TKV phát triển ổn định, bền vững; trên tinh thần TKV phát triển sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời địa phương cần đồng hành, hỗ trợ để TKV hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị thành viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm và thời hạn thực hiện đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của TKV trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng, với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động TKV sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển; tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong lĩnh vực than và khoáng sản, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.