Phương án kết nối giao thông từ TP.HCM đi sân bay Long Thành



Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phần lớn hành khách đi các chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành sẽ xuất phát hoặc có điểm đến là TP.HCM và các vùng lân cận. Do đó, khả năng kết nối giao thông thông suốt, ổn định giữa hai khu vực này là yếu tố quyết định tính hiệu quả trong khai thác sân bay giai đoạn đầu.

Khi các tuyến đường sắt kết nối chưa đi vào vận hành, việc đi lại giữa TP.HCM và sân bay Long Thành chủ yếu dựa vào hai tuyến đường bộ chính. Tuyến thứ nhất đi theo cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C. Hướng thứ hai đi qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đi qua nút giao kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành.

ACV đang làm việc với các sở, ngành TP.HCM để xây dựng mạng lưới xe công cộng kết nối thẳng sân bay Long Thành (Ảnh: ACV)

Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, ACV đang làm việc với các sở, ngành TP.HCM để xây dựng mạng lưới xe công cộng kết nối thẳng sân bay Long Thành. Đáng chú ý nhất là phương án mở tuyến xe chạy trực tiếp giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua hệ thống cao tốc hiện hữu.

Bên cạnh tuyến liên sân bay, hệ thống xe khách, xe buýt và xe trung chuyển cũng được tính toán để hoạt động với tần suất cố định, phục vụ xuyên suốt 24/7. Mạng lưới giao thông này không chỉ đáp ứng nhu cầu của hành khách mà còn phục vụ cho các tổ bay và người lao động làm việc tại sân bay.

Đối với nhóm hành khách cần nối chuyến giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo hành trình chuyển tiếp đúng giờ. Các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng sẽ được điều phối linh hoạt theo lịch bay thực tế, đặc biệt tăng cường vào khung giờ cao điểm.

Song song đó, các hãng hàng không và cơ quan chức năng sẽ phối hợp tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Tại nhà ga, hành khách nối chuyến sẽ được hỗ trợ qua các quầy hướng dẫn riêng, hệ thống biển chỉ dẫn trực quan và màn hình cập nhật thông tin xe kết nối theo thời gian thực.

Tuyến đường bộ sẽ là trục chính trong kết nối với sân bay Quốc tế Long Thành trong thời gian đầu (Ảnh: ACV)

Để tránh rủi ro kẹt xe làm ảnh hưởng đến giờ bay của khách, ACV đề xuất áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông quan trọng trên trục đường chính nối từ TP.HCM.

Đơn vị này cũng kiến nghị lập các điểm đón, trả khách cố định với bộ nhận diện thống nhất tại khu vực trung tâm đô thị, các đầu mối giao thông và nơi tập trung đông người. Về lâu dài, mạng lưới xe buýt, xe khách đi sân bay sẽ kết nối trực tiếp với các trung tâm trung chuyển công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Ngay tại nội khu sân bay Long Thành, phương án phân luồng phương tiện cũng đã được vạch sẵn để tránh ùn ứ trước nhà ga như thường thấy ở các sân bay lớn:

Tách biệt luồng khách đi và đến: Giao thông tiếp cận nhà ga sẽ đi một chiều và phân tầng. Xe đưa khách đi sẽ lên thẳng tầng đi qua cầu cạn để trả khách nhanh. Trong khi đó, xe đón khách đến sẽ hoạt động ở tầng trệt và khu vực nối với nhà để xe.

Xe buýt công cộng: Được ưu tiên bố trí điểm đón, trả ngay sát nhà ga hành khách để người dân bước ra là có thể lên xe ngay.

Taxi và xe công nghệ: Tập kết tại bãi đỗ chờ và được điều phối tập trung. Khi có nhu cầu thực tế, xe mới được điều động vào làn đón khách riêng biệt trước nhà ga.

Xe hợp đồng, xe du lịch, xe đoàn: Đỗ tập trung tại bãi ngoài trời hoặc khu chuyên dụng trong nhà để xe; chỉ được đón trả khách theo khung giờ và vị trí quy định.

Dự kiến sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại vào cuối năm 2026 (Ảnh: Việt Đức)

Toàn bộ khu vực giao thông nội cảng sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát (CCTV) và thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm kiểm soát ra vào nhằm rút ngắn thời gian qua trạm, ngăn chặn ùn tắc ở cửa ngõ sân bay.

ACV cho biết đã có kiến nghị với TP.Đồng Nai và TP.HCM về việc thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành giữa cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông của hai địa phương để tuần tra, phân luồng từ xa và xử lý nhanh sự cố phát sinh trên đường dẫn vào sân bay. Về trung và dài hạn, ACV kiến nghị sớm triển khai các dự án vận tải khối lượng lớn, đặc biệt là tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia. Năm 2026, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện với trọng tâm là đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân lực; đồng thời triển khai vận hành thử, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và điều kiện khai thác nhằm bảo đảm sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác thương mại theo kế hoạch cuối năm 2026.