Hoàn thiện kết nối cao tốc, bảo đảm giao thông thông suốt đến sân bay Long Thành

Rà soát phương án tổ chức giao thông, kịp thời xử lý bất cập

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cục Đường bộ yêu cầu rà soát tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối với sân bay Long Thành.

Động thái này được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cùng các dự án hạ tầng kết nối.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), UBND TP Đồng Nai rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác tại hai địa phương. Việc rà soát nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông giữa các tuyến đường, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án hạ tầng.

Triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng đường cao tốc tại TP.HCM và Đồng Nai thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến để theo dõi, đánh giá tình hình khai thác thực tế.

Trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung phương án nhằm tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông với sân bay Long Thành và đáp ứng các mục tiêu liên quan, đơn vị quản lý phải chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm thường xuyên theo dõi hiệu quả khai thác các tuyến đường, kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông và khả năng kết nối giữa các dự án. Qua đó, các phương án điều chỉnh, bổ sung có thể được xem xét trên cơ sở tình hình thực tế, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp, bổ sung hệ thống báo hiệu và an toàn giao thông

Đối với Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Ban QLDA 85) chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc tại TP.HCM và Đồng Nai, sớm hoàn thiện nút giao Tân Hiệp, bảo đảm kết nối đồng bộ, an toàn với sân bay Long Thành, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông.

Nút giao Tân Hiệp có vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Vì vậy, việc sớm hoàn thành công trình và bổ sung phương án tổ chức giao thông tại khu vực này được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương trình duyệt bổ sung phương án tổ chức giao thông tại nút giao Tân Hiệp, bảo đảm việc khai thác công trình phù hợp với yêu cầu kết nối giữa các tuyến cao tốc. Đối với Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng TP Đồng Nai khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư sớm hoàn thành toàn bộ các hạng mục thuộc phạm vi dự án.

Mục tiêu là bảo đảm kết nối giao thông an toàn, thông suốt giữa các dự án thành phần và với sân bay Long Thành, phục vụ các phương tiện giao thông đường bộ đủ điều kiện lưu thông, trừ những phương tiện không được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh việc đôn đốc hoàn thiện hạ tầng, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VEC, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến và các cơ quan liên quan đánh giá việc kết nối giao thông từ sân bay Long Thành với Dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường bộ khác thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm xem xét điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc đã được phê duyệt. Đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, ACV và VEC cũng được yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông theo yêu cầu.

Việc rà soát đồng bộ phương án tổ chức giao thông, hoàn thiện các hạng mục kết nối và bổ sung hệ thống báo hiệu, công trình an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển bằng đường bộ đến sân bay Long Thành. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để hạn chế nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc liên quan.