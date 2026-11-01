Phương án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe

Mở rộng tuyến chính lên 8 làn xe, nâng cấp 4 cầu

Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2) vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 (QL1) đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tư vấn đề xuất đầu tư công hệ thống đường song hành khi mở rộng tuyến Hà Nội - Bắc Giang, tách khỏi tổng mức đầu tư dự án PPP.

Theo phương án nghiên cứu, dự án có tổng chiều dài gần 39km, đi qua địa bàn 6 phường, 2 xã thuộc TP Bắc Ninh và xã Phù Đổng, TP Hà Nội. Điểm đầu dự án tại Km113+985, nút giao QL31, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh. Điểm cuối tại Km152+450, tiếp giáp nút giao CT.07, xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Đối với đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng (Km152+450 - Km159+100), trong đó 1,45km thuộc nút giao CT.07 đã được đầu tư với quy mô 8 làn xe, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu đầu tư hơn 5km còn lại.

Trên phạm vi tuyến chính thuộc dự án, tư vấn đề xuất quy mô 8 làn xe cao tốc, nền đường rộng 42m, mặt đường rộng 37,5m. Bốn cầu trên tuyến gồm Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt và Nội Duệ sẽ được mở rộng, bảo đảm bề rộng cầu 42m.

Dự án cũng dự kiến nối dài, mở rộng khẩu độ 28 hầm chui nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại hiện tại và phù hợp với quy hoạch. Ở bước thiết kế tiếp theo, tư vấn sẽ nghiên cứu bổ sung một số vị trí đặc biệt tại khu vực tập trung đông dân cư, đô thị và khu công nghiệp để cải tạo, mở rộng hầm chui, bảo đảm phương tiện tải trọng lớn và xe container lưu thông.

Cùng với đó, các hạng mục trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh và thu phí cũng được đầu tư đồng bộ. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 10.700 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay ngân hàng. Dự án được nghiên cứu theo loại hợp đồng BOT, không sử dụng vốn Nhà nước. Nhà đầu tư dự kiến thu xếp 100% nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, vốn vay thương mại chiếm 85%.

Phương án thu phí được đề xuất theo hình thức thu phí kín, sử dụng công nghệ điện tử không dừng. Mức phí cơ sở dự kiến áp dụng năm 2030 là 2.100 đồng/xe tiêu chuẩn/km và điều chỉnh định kỳ 3 năm một lần.

Đường song hành hơn 20km cần gần 5.200 tỷ đồng vốn đầu tư công

Liên quan đến phương án đầu tư đường song hành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn đã tính toán bổ sung hơn 20km đường song hành tại những đoạn tuyến hiện chưa có đường gom.

Cụ thể, đoạn từ QL31 đến cầu Như Nguyệt dài gần 2km; đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao CT.07 dài gần 19km. Các tuyến đường này được đề xuất xây dựng theo quy mô đường đô thị cấp khu vực hoặc đường chính khu vực, với bề rộng nền đường từ 16,5 - 27m.

Ngoài phần đường xe chạy, hệ thống đường song hành sẽ được đầu tư đồng bộ vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và hào kỹ thuật. Phương án được nghiên cứu nhằm bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đường Hà Nội - Bắc Giang dự kiến được nâng cấp thành cao tốc 8 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư hệ thống đường song hành khoảng gần 5.200 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đề xuất tách riêng khoản đầu tư này khỏi tổng mức đầu tư dự án PPP, giao địa phương bố trí vốn đầu tư công, bảo đảm đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án cao tốc.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Ban QLDA 2 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với phương án đầu tư.

Trong đó, Ban QLDA 2 đề nghị UBND TP Bắc Ninh thống nhất chủ trương bố trí vốn đầu tư công để xây dựng hệ thống đường song hành, bảo đảm đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp tuyến Hà Nội - Bắc Giang.

Đối với UBND TP Hà Nội, Ban QLDA 2 đề nghị thống nhất phương án đầu tư đoạn tuyến từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng. Riêng phần đường gom nằm trên địa phận TP Hà Nội, với chiều dài khoảng 320m mỗi bên, đơn vị quản lý dự án kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư xây dựng tổng cộng 640m đường gom hai bên tuyến. Hạng mục này nhằm bảo đảm nhu cầu lưu thông của xe máy và các phương tiện thô sơ.

Việc nghiên cứu tách riêng đường song hành khỏi dự án PPP được đặt ra nhằm phân định nguồn vốn đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai hạ tầng đường gom, đường đô thị kết nối với tuyến cao tốc.

Khi được đầu tư đồng bộ, hệ thống đường song hành không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại các khu vực dọc tuyến mà còn góp phần tổ chức giao thông, kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp và hạn chế xung đột giữa giao thông địa phương với dòng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tuyến đường Hà Nội - Bắc Giang dài khoảng hơn 45km đang khai thác theo Hợp đồng BOT số 52/HĐ.BOT-BGTVT/2014 với quy mô 04 làn xe, dải giữa có đất dự trữ mở rộng thêm 2 làn xe. Theo đánh giá, tuyến hiện tồn tại nhiều bất cập như: đoạn từ cầu Như Nguyệt đến cầu Phù Đổng, xe máy vẫn lưu thông trên làn dừng xe khẩn cấp; còn khoảng 16km chưa có đường gom; 16 nút giao, nhiều vị trí đấu nối trực tiếp vào khu công nghiệp, khoảng cách chưa bảo đảm quy chuẩn đường cao tốc; 31 hầm chui dân sinh chật hẹp, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01), quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.