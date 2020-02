PTT Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu

Chiều nay (6/2), tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1899). Phó Thủ tướng đề nghị: cần đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu tránh tình trạng bị ùn ứ quá lâu, sẽ gây thiệt hại cho người nông dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, nguyên nhân việc ùn ứ nông sản những ngày vừa qua là do các xe hàng của Việt Nam phần lớn giao thương với chợ biên giới, không giao thương theo đường chính ngạch, tức là không có hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp bên nước bạn. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, chợ biên giới Trung Quốc ngày 9/2 mới mở cửa nên hàng hóa nông sản bị ùn ứ lại.

Theo đại diện Bộ Y tế, ngay trong ngày mai sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết việc lái xe điều khiển phương tiện hàng hoá xuất khẩu, có thể sẽ có một đội lái xe được trang bị bảo hộ y tế đầy đủ để chuyên lái xe hàng qua cửa khẩu, còn lái xe chính không cần phải điều khiển phương tiện để tránh bị cách ly 14 ngày, gây gián đoạn thương mại.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần nhanh chóng tìm giải pháp cho việc ùn ứ nông sản, không được để quá lâu, gây thiệt hại cho người nông dân. Lưu ý Bộ y tế cùng các bộ ngành cần có sự thống nhất trong việc bảo đảm an toàn, tránh dịch bệnh cho lái xe khi qua cửa khẩu.