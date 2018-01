PVN lãi gần 32.000 tỉ đồng sau thuế trong năm 2017

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm vừa qua, PVN đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4 triệu tấn dầu quy đổi; phát hiện thêm một vỉa dầu khí mới là vỉa Cá Trích, nâng tổng sản lượng khai thác quy dầu lên 25,41 triệu tấn, vượt 1,6 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Cùng với đó, hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và tiêu dùng dân sinh. Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Lao động tại PV Gas Cà Mau

PVN cũng cho biết, năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp (2015 - 2017) hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt cới các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… nhưng các đơn vị dịch vụ đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2017; kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498.000 tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 30,8% so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Trong năm 2017, Tập đoàn cũng tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ba đơn vị lớn trong Tập đoàn là BSR, PVOil và PVPower đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa./.

