Quả bưởi Việt Nam lần đầu tiên được bán tại Australia



Gần 1 tấn bưởi da xanh của Việt Nam nhập khẩu vào Australia qua đường hàng không vừa hoàn thành các thủ tục để mang ra bán tại thị trường Australia từ ngày 23/4. Đây là những quả bưởi Việt Nam đầu tiên được bán tại Australia sau khi nước này mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam từ tháng 10/2025. Lô hàng đầu tiên được bán tại các cửa hàng rau quả châu Á ở vùng Cabramatta thuộc thành phố Sydney với giá 7.99 AUD/kg.

Quả bưởi Việt Nam lần đầu được bán tại Australia

Ông Lý Hoàng Duy, lãnh đạo đơn vị nhập khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Australia cho biết công ty đã chọn bưởi da xanh của vùng Mỹ Phong, Tiền Giang để giới thiệu tới người tiêu dùng Australia.

“So sánh giữa bưởi Úc và bưởi Việt Nam, thì bưởi Việt Nam có màu sắc khác một chút. Qua lần này tôi thấy chất lượng rất là tốt, dù đi đường bay giá hơi cao một chút nhưng đi đường biển tôi tin giá sẽ vừa với khách hàng. Chất lượng mọi người đều khen nhưng chỉ là giá hơi cao một xíu thôi vì đi đường bay nên tôi tin là khi đi đường biển sẽ rất là thành công. Chất lượng rất là tươi, hạt rất nhỏ, dễ gọt, dễ lột ra và ăn không có hậu đắng nên mọi người rất là thích và tôi nghĩ là cả khách Tây, người nước ngoài, khách Úc rất là chuộng bưởi này”, ông Duy nói.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, để quả bưởi của Việt Nam có thể được bán tại Australia như ngày hôm nay, 2 nước đã phải đàm phán hơn 3 năm. Sau khi phía Australia đồng ý mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam vào tháng 10/2025, hôm 10/4 vừa qua Australia ban hành bộ điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi để hôm nay những quả bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam chính thức được bán tại thị trường Australia. Bà Trần Thị Thanh Mỹ khẳng định đây là tin vui đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia chia sẻ với phóng viên VOV thông tin về lô bưởi đầu tiên được nhập vào thị trường Australia

“Đối với chúng tôi đây là một tin rất là vui đối với các sản phẩm Việt Nam nói chung bởi vì chúng ta đã biết Úc là đất nước có quy định về an toàn sinh học thuộc loại khắt khe nhất thế giới. Chính vì vậy khi các sản phẩm tươi, hoa quả tươi muốn được vào thị trường Úc thì phải trải qua các giai đoạn. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì doanh nghiệp đã nhập được lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam, điều đó thể hiện thứ nhất là nông sản của chúng ta, ngoài chất lượng còn chinh phục được các quy định rất khắt khe về an toàn sinh học của bạn và khẳng định được giá trị thương hiệu của chúng ta”, bà Thanh Mỹ chia sẻ.

Quả bưởi da xanh Việt Nam được bày bán tại một cửa hàng rau quả ở Cabramatta.

Xuất khẩu được quả bưởi sang Australia không chỉ là tin vui với người nông dân Việt Nam mà về phía các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ tại thị trường Australia đây cũng là tin tin tích cực vì họ có thêm hàng chất lượng cao để giới thiệu tới khách hàng.

Bà Theresa Nguyễn, chủ tiệm Oriental Produce ở khu chợ đầu mối rau củ Flemmington ở thành phố Sydney cho biết, bà đã nghĩ đến việc mua bưởi của Việt Nam để bán tại thị trường Australia từ 8 năm trước nhưng giờ mong ước này mới trở thành sự thật và bà rất vui khi nhận được lô hàng đầu tiên có chất lượng cao.

“Mấy năm trước chỉ có bưởi của Israel thôi, không có bưởi của Việt Nam. Bây giờ có bưởi của Việt Nam và chất lượng của bưởi Việt Nam đẹp hơn bưởi Israel đến 80%. Tôi thấy đây là điều rất tuyệt vời cho hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam”, bà Theresa Nguyễn vui vẻ nói.

Ông Nick Basile, chủ của 7 cửa hàng bán rau quả tại thành phố Sydney là một trong những khách hàng đầu tiên được nếm quả bưởi của Việt Nam. Ông rất bất ngờ với chất lượng của quả bưởi Việt Nam và cho biết sẽ mua để bán tại một số cửa hàng của mình.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bưởi của Việt Nam. Theo cảm nhận ban đầu thì đây là bưởi chất lượng cao nên tôi cho rằng đây là một sản phẩm tốt dành cho khách hàng. Tôi có một số cửa hàng với nhiều khách hàng Châu Á, trong đó có Trung Quốc nên tôi cho rằng họ sẽ thích loại quả này, tôi sẽ mua cho một số cửa hàng của mình”, ông Nick Basile cho biết.

Quả bưởi Việt Nam vừa trở thành loại quả tươi thứ 6 được nhập khẩu vào Australia sau xoài, thanh long, nhãn, vải và chanh leo. Theo đánh giá của bà Trần Thị Thanh Mỹ, khi đáp ứng các tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn vệ sinh, độ đồng đều về kích cỡ, mẫu mã, màu sắc, chất lượng, độ tươi cũng như các yêu cầu về đóng gói, truy xuất nguồn gốc và giá cả cạnh tranh, quả bưởi của Việt Nam có nhiều tiềm năng tại thị trường Australia.