Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc

Cùng với tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng bưởi lớn nhất vùng ĐBSCL. Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có gần 5.000 ha bưởi, trong đó chủ lực là bưởi da xanh. Diện tích cây ăn trái này được nông dân các địa phương thuộc huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ) phát triển mạnh. Do chất lượng ngày càng được nâng lên, trái bưởi da xanh ở tỉnh Đồng Tháp được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Các đại biểu dự lễ đưa lô trái bưởi da xanh đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp xuất sang Úc

Các hợp tác xã, doanh nghiệp ký kết hợp tác sản xuất- tiêu thụ trái bưởi da xanh

Sự kiện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean đưa hơn 5 tấn bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường Úc tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của trái bưởi da xanh tỉnh Đồng Tháp.

Bà Trần Thanh Phong, Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Phong (phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) – đơn vị có sản phẩm bưởi xuất khẩu lần này, chia sẻ: “Từ trước đến nay, hợp tác xã mới tham gia xuất lô bưởi đầu tiên nên rất băn khoăn về tiêu chuẩn xuất sang Úc, vì trước đây chủ yếu xuất sang Mỹ và đã quen với các tiêu chuẩn đó. Riêng thị trường Úc có bổ sung thêm một số đối tượng kiểm dịch thực vật so với các thị trường khác nên rất nghiêm ngặt. Dù đã làm rất kỹ nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. Lô đầu tiên này giá cả ở mức hỗ trợ để thuận lợi đưa hàng đi; sau khi ổn định sẽ điều chỉnh lại. Đối với vùng trồng bưởi này, điều kiện rất thuận lợi nên giá cao hơn các khu vực khác".

Để đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu sang thị trường Úc, các đơn vị liên quan đã nỗ lực rất lớn, đặc biệt là cải tiến quy trình sản xuất theo hướng “sạch”; thực hiện tốt khâu thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, phân loại, đảm bảo tỷ lệ đồng đều và dán tem truy xuất nguồn gốc; tất cả đều phải đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Phan Quốc Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh của Công ty Blue Ocean cho biết thêm: “Chất lượng bưởi phải đáp ứng tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và phía Úc thống nhất, với quá trình đàm phán và cải thiện kéo dài khoảng 2 năm. Mặc dù phần ăn được là múi bên trong, nhưng vỏ bên ngoài lại rất quan trọng. Các tiêu chí như virus, 9 loại rệp bắt buộc không được xuất hiện. Phần ruột bên trong thì đảm bảo chất lượng, độ ngọt, màu sắc đẹp, mọng nước. Sau lô đầu tiên này, dự kiến mỗi 1 đến 2 tuần sẽ xuất một container bưởi".

Nghi thức đưa lô bưởi da xanh tỉnh Đồng Tháp xuất sang Úc

Trái bưởi da xanh tỉnh Đồng Tháp sẽ nâng cao giá trị khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay cả nước có hơn 100.000 ha bưởi các loại. Việc tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc góp phần nâng cao thương hiệu bưởi da xanh địa phương; thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm trái cây chủ lực của tỉnh và cả nước; đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất nâng cao chất lượng, phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị đạt giá trị cao và ổn định.