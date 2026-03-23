Quản lý thị trường kiểm tra 10.300 vụ, xử lý gần 9.300 vi phạm trong quý I

Theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong quý I/2026, tình hình thị trường hàng hóa trong nước nhìn chung diễn biến ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Nhờ sự chủ động trong công tác điều tiết, thị trường trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu.

Cũng theo báo cáo, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cơ bản bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc, trên cả nước các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cơ bản duy trì hoạt động bình thường, tại một số địa bàn Sở Công Thương đã có các giải pháp phối hợp với doanh nghiệp nhằm điều phối nguồn cung, bù đắp nguồn cung do một số cửa hàng xăng dầu tạm ngừng kinh doanh do chưa đáp ứng các điều kiện trong kinh doanh xăng dầu. Trên cả nước cơ bản không xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, xăng dầu đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương thường xuyên cập các diễn biến thị trường, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp đồng bộ, phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung và lưu thông hàng thiết yếu, bảo đảm bình ổn giá, góp phần ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Về tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo nêu rõ, trong quý I/2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi cả nước nhìn chung được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

3 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 10.300 vụ, phát hiện, xử lý gần 9.300 vụ vi phạm với 10.800 hành vi vi phạm; tổng số thu từ xử phạt vi phạm hành chính là trên 193.000 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng lậu, vi phạm về an toàn thực phẩm, niêm yết giá. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm thực phẩm đông lạnh, đường cát, thuốc lá điếu và nguyên liệu thuốc lá, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phụ tùng ô tô, xe máy, phụ kiện điện thoại, máy móc thiết bị, thực phẩm chức năng, hàng thời trang.

Trong quý II/2026, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương định hướng triển khai các nhiệm vụ, trọng tâm là Kết luận số 207 ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 397 ngày 05/12/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 để triển khai thành các nhiệm vụ cụ thể kịp thời, thiết thực và phù hợp với tình hình mới.