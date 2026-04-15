Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng

Thứ Tư, 21:08, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng.

Tuyến đường có tổng chiều dài 48,4km, được thiết kế chủ yếu theo tiêu chuẩn đường cấp III và IV miền núi. Nền đường rộng 9m, mặt đường và lề gia cố 8m, lề đất 1m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng.

Phần cầu được thiết kế theo tải trọng HL93, bề rộng 9m; các nút giao được bố trí đảm bảo an toàn, thông suốt, kèm theo đầy đủ hệ thống biển báo, vạch sơn và thiết bị an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ, tường chắn và các đoạn đường lánh nạn tại khu vực dốc nguy hiểm.

Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 350 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Ba Tơ, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vì và Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Sở Xây dựng được giao chủ trì tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, rà soát quy mô, kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Quốc lộ 24 hiện nay

Theo quyết định, dự án nhằm hoàn thiện tuyến đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III, cấp IV miền núi theo quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Dự án cũng được kỳ vọng phát huy vai trò kết nối khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, gắn với các khu kinh tế, cảng biển lớn như Chu Lai, Dung Quất; đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch tại các khu vực như Măng Đen, cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quốc lộ 24 mở rộng Quốc lộ 24 dự án nâng cấp Quốc lộ 24 quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia
Tin liên quan

Quảng Ngãi: Bãi rác quá tải, nhà máy xử lý rác thải chậm tiến độ
Quảng Ngãi: Bãi rác quá tải, nhà máy xử lý rác thải chậm tiến độ

VOV.VN - Tình trạng quá tải tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đang gây áp lực lớn đối với môi trường tại tỉnh Quảng Ngãi. Dù đã triển khai nhiều giải pháp tình thế, song về lâu dài, việc đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại được xem là hướng đi cấp thiết nhằm giải quyết căn cơ “bài toán” rác thải.

Tàu cá đang neo đậu ở Quảng Ngãi thì bị cháy trong đêm
Tàu cá đang neo đậu ở Quảng Ngãi thì bị cháy trong đêm

VOV.VN - Một tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại vùng biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dập lửa trong điều kiện gió lớn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 9/4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

