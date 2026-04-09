中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Năm, 15:46, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Liên, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng kể từ ngày 10/4/2026 đến khi nghỉ hưu theo quy định. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường, kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 10/4/2026 thay bà  Phạm Thị Kim Liên.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Văn Hà

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1981, quê ở xã An Khánh, thành phố Hải Phòng. Trình độ: thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Cao Cường vào ngành kiểm sát từ năm 2002, từng công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trước đây.

Giai đoạn 2019-2023, ông Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi; sau đó được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ). Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi
GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi

VOV.VN - Quý I năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính, góp phần quan trọng vào mức tăng GRDP toàn tỉnh.

GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi

GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi

VOV.VN - Quý I năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính, góp phần quan trọng vào mức tăng GRDP toàn tỉnh.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi
Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông
Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội