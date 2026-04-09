Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Liên, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng kể từ ngày 10/4/2026 đến khi nghỉ hưu theo quy định. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường, kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 10/4/2026 thay bà Phạm Thị Kim Liên.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Văn Hà

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1981, quê ở xã An Khánh, thành phố Hải Phòng. Trình độ: thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Cao Cường vào ngành kiểm sát từ năm 2002, từng công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trước đây.

Giai đoạn 2019-2023, ông Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi; sau đó được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ). Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.