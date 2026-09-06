Quảng Ninh làm rõ 29/30 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Quảng Ninh, tỷ lệ xác minh, xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày đạt 96,67%. Việc mất kết nối không mặc nhiên đồng nghĩa với vi phạm khai thác hải sản không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tuy nhiên, khi tín hiệu bị gián đoạn, cơ quan chức năng không thể theo dõi liên tục vị trí và hành trình của tàu, vì vậy từng trường hợp phải được kiểm tra, đối chiếu và làm rõ nguyên nhân.

Trong 30 trường hợp được ghi nhận, 25 trường hợp được xác định không vi phạm, chiếm 83,3%; 4 trường hợp bị xử phạt, chiếm 13,3%; trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh. Kết quả này cho thấy phần lớn sự cố mất kết nối không dẫn đến xử phạt, nhưng dữ liệu gián đoạn vẫn cần được xử lý kịp thời để tránh bỏ lọt vi phạm.

Hiện 100% tàu cá của Quảng Ninh có chiều dài từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc đã được lắp đặt, đồng bộ thiết bị VMS.

Cùng với các trường hợp mất tín hiệu, cơ quan chức năng đã xác minh 6 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển; trong đó 4 trường hợp không vi phạm và 2 trường hợp bị xử phạt. Một tàu mất kết nối dài ngày nhưng đang nằm bờ, không đủ điều kiện hoạt động, cũng đã được kiểm tra và giao UBND xã Đường Hoa giám sát, quản lý.

Hiện 100% tàu cá của Quảng Ninh có chiều dài từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc đã được lắp đặt, đồng bộ thiết bị VMS. Tuy vậy, tín hiệu vẫn có thể bị gián đoạn do sự cố thiết bị, nguồn điện, đường truyền hoặc do nguyên nhân chủ quan. Với những tàu hoạt động gần đường phân định trên biển, việc phát hiện sớm mất tín hiệu và liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng càng có ý nghĩa trong phòng ngừa nguy cơ vượt ranh giới.

Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: “Các quy định về chống khai thác IUU được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do mưu sinh, mùa vụ, vẫn xảy ra một số vi phạm, trong đó có vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát. Những phương tiện vi phạm không phải của Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,3 tỷ đồng”.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục hoàn tất xác minh trường hợp còn lại; đồng thời theo dõi cảnh báo từ hệ thống VMS, kiểm soát tàu ra vào cảng và sản lượng thủy sản qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT. Việc kết nối dữ liệu giám sát với kiểm tra thực tế và xử lý theo từng hồ sơ sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, phân biệt sự cố kỹ thuật với hành vi vi phạm và hạn chế khoảng trống trong quản lý tàu cá trên biển.