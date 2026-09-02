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Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng cho chặng đường mới

Thứ Tư, 20:05, 02/09/2026
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VOV.VN- Để đạt mục tiêu GRDP tăng 13,21% năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột, mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng 9 tháng lên 12,56%; quý IV phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động.

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Để đạt mục tiêu GRDP tăng 13,21% năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Quảng Ninh vẫn xác định các ngành than, điện, xi măng và công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là những trụ cột chính. Kịch bản mới đặt mục tiêu quý III, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19,41%, riêng công nghiệp tăng 20,13%. Cùng với yêu cầu bảo đảm sản lượng, thành phố tập trung đẩy mạnh các dự án đã có chủ trương đầu tư, xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 27/8, Quảng Ninh đồng loạt khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng, gồm 2 dự án khánh thành và 22 dự án khởi công mới. Các dự án trải rộng từ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông và đô thị đến trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ. Với các dự án vừa khởi công, đóng góp trước mắt chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng; năng lực tăng trưởng dài hạn chỉ được hình thành khi công trình hoàn thành, thu hút được nhà đầu tư thứ cấp và đi vào khai thác thực tế.

Trong số các dự án được khánh thành có Nhà máy Ngân Quang - giai đoạn 1 và Cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu tại Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà. Riêng dự án Hoa Mậu có tổng vốn đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng, công suất thiết kế 48 triệu mét vải mỗi năm và dự kiến tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động. Đây là phần năng lực sản xuất mới có thể trực tiếp bổ sung cho ngành chế biến, chế tạo, xuất khẩu và nguồn thu ngân sách.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh: "Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng, với mục tiêu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh năm 2026 trên 13%.

Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành và đi vào sản xuất trước 10 tháng là một đóng góp thiết thực, quan trọng cho tăng trưởng tỉnh Quảng Ninh. Từ thực tiễn triển khai dự án Hoa Mậu, có thể thấy quyết tâm của doanh nghiệp và sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời của chính quyền. Đây là yếu tố quan trọng và cũng là tinh thần mà Quảng Ninh đang cụ thể hóa theo định hướng chỉ đạo của Trung ương".

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Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện khánh thành Nhà máy Ngân Quang - giai đoạn 1 và Cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu tại Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà ngày 27/8.

Bên cạnh công nghiệp, dư địa tăng trưởng ngày càng lớn của Quảng Ninh nằm ở dịch vụ và du lịch. Kịch bản năm 2026 đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 27,61%; đón 23 triệu lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh không chỉ cần thêm khách mà phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hóa.

Lợi thế của thành phố là vịnh Hạ Long, hệ thống di sản văn hóa, tâm linh cùng mạng lưới cao tốc, cảng biển và sân bay đã được đầu tư. Tuy nhiên, giá trị kinh tế chỉ tăng khi các lợi thế đó được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng dịch vụ được nâng lên. 

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long, chia sẻ: "Mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố thì, chúng tôi cũng tuyên truyền các chủ doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, rà soát, kiểm tra các trang thiết bị an toàn và bổ sung, làm mới một số thiết bị dịch vụ trên tàu du lịch. Mục đích để quảng bá, cũng thu hút khách. Tỉnh Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương thì cũng mong là đổi mới về mặt chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, làm sao tạo được sức hút khách du lịch đến Quảng Ninh".

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Những dự án khánh thành, đi vào hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu đã góp phần hoàn thành mục tăng trưởng của quý III/2026.

Chuỗi sự kiện dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua cho thấy khả năng lan tỏa giữa văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ của Quảng Ninh. Chỉ tính trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố đã đón khoảng 480.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng. Đây là kết quả của một giai đoạn cao điểm, nhưng cũng là phép thử về năng lực phục vụ, khả năng giữ khách và chuyển lượng khách thành doanh thu cho cả chuỗi dịch vụ. 

Mục tiêu tăng trưởng 13,21% vì thế không chỉ phụ thuộc vào sản lượng than, điện hay tiến độ giải ngân trong vài tháng còn lại. Dư địa bền vững nằm ở số dự án thực sự đi vào sản xuất, mức độ lấp đầy của các khu công nghiệp, khả năng kết nối hạ tầng và giá trị thu được từ mỗi hành trình du lịch. Khi những năng lực này được hình thành và vận hành hiệu quả, Quảng Ninh mới có thêm nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng sau năm 2026.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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