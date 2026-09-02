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Quảng Ninh đón khoảng 113.000 lượt khách trong ngày 1/9

Thứ Tư, 14:31, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong ngày 1/9, Quảng Ninh ước đón khoảng 113.000 lượt du khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng cao tại nhiều khu, điểm tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng góp phần đưa tổng doanh thu du lịch trong ngày ước đạt 400 tỷ đồng.

Trong ngày 1/9, Quảng Ninh ước đón khoảng 113.000 lượt du khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng cao tại nhiều khu, điểm tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng góp phần đưa tổng doanh thu du lịch trong ngày ước đạt 400 tỷ đồng.

quang ninh don khoang 113.000 luot khach trong ngay 1 9 hinh anh 1
Quảng Ninh đón khoảng 113.000 lượt khách trong ngày 1/9

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, trong tổng số khoảng 113.000 lượt khách đến địa phương ngày 1/9, khách lưu trú ước đạt 55.000 lượt. Công suất phòng tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 80-85%. Nhiều khu, điểm du lịch, vui chơi, tham quan ghi nhận lượng khách lớn như Vịnh Hạ Long (khoảng 9.990 lượt khách) ; Công viên Sun World Hạ Long (khoảng 10.000 lượt khách); Bảo tàng Quảng Ninh (khoảng 5.260 lượt khách); chùa Cái Bầu (khoảng 9.700 lượt khách); Khu di tích danh thắng Yên Tử (khoảng 3.100 lượt khách)...

Lượng khách tăng trong bối cảnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu gắn với chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh. Các hoạt động diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9, tạo thêm sản phẩm và trải nghiệm cho người dân, du khách. Cùng với tổ chức sự kiện, các ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong dịp lễ.

Bà Đinh Thị Kết (Uông Bí, thành phố Quảng Ninh), cùng nhóm bạn đến Hạ Long du lịch, chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi khi Quảng Ninh được lên thành phố. Tôi và các bạn đi từ 5 giờ sáng để đến đây để chiêm nghiệm lại những cảnh đẹp và du lịch Hạ Long. Tôi mong Quảng Ninh mình ngày càng phát triển và còn đẹp nữa. Tất cả khách du lịch sẽ đến biết đến Quảng Ninh  và về để cùng ngắm cảnh và du lịch".

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Lào Cai: Doanh thu du lịch đạt 1.900 tỷ đồng dịp 2/9

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận sự bùng nổ vượt dự kiến của du lịch tỉnh Lào Cai với tổng thu đạt khoảng 1.900 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút từ các trung tâm lớn, thành công của mùa du lịch năm nay khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương trong việc đa dạng hóa điểm đến và phát triển du lịch xanh.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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