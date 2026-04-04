Quảng Ninh: Thông quan cuối tuần tạo đà cho xuất nhập khẩu

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, sau 1 tháng triển khai thí điểm (từ ngày 07/3/2026), đã có 130 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, trong đó có 28 doanh nghiệp lần đầu thực hiện thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân II.

Trong các ngày cuối tuần, cửa khẩu ghi nhận 1.484 lượt phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu. Tổng trị giá hàng hóa đạt gần 160 triệu USD; số thu thuế nhập khẩu đạt hơn 13,089 tỷ đồng.

Không chỉ riêng hoạt động thí điểm, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong quý I/2026 cũng cho thấy đà tăng trưởng rõ nét. Tổng số phương tiện xuất nhập khẩu đạt 124.815 lượt, trong đó hàng xuất khẩu chiếm phần lớn với hơn 94.413 lượt phương tiện. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,12 tỷ USD; số thu thuế đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch hàng hóa làm thủ tục hải quan đạt 1,434 tỷ USD, tăng 13%, trong đó xuất khẩu tăng 20%, nhập khẩu tăng 4%.

Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, kết quả này phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trong thúc đẩy thương mại biên giới, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hai bên. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền, thu hút doanh nghiệp tham gia thông quan vào cuối tuần, đặc biệt tại cửa khẩu Bắc Luân II và Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.