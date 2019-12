Quất cảnh Hội An được mùa, được giá

Đến thời điểm hiện tại, hơn 80% số quất cảnh chơi Tết đã được các thương lại đến tận vườn đặt mua.



Hơn 10 năm trồng quất cảnh, chưa năm nào ông Nguyễn Nam, ở phường Tân An thấy phấn khởi như vụ quất tết năm nay. Theo ông Nam, thời tiết năm nay khá thuận lợi, ít mưa bão, dịch bệnh ít phát triển nên quất sai quả, chín đều, giá bán cao hơn mọi năm từ 10 - 15%. Hiện tại, toàn bộ số quất trong vườn của ông Nguyễn Nam đã được các thương lái đặt mua.

Giá bán trung bình mỗi chậu quất tại vườn ông Nam từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Những cây quất lớn, dáng đẹp có giá từ 10 - 15 triệu đồng, thậm chí 20 triệu đồng.

“Năm nay thời tiết thuận lợi hơn, không có bão cho nên cây quất phát triển rất tốt. Thương lái mua rất sớm, giá năm hay cao hơn mọi năm 10 - 15%. So với mọi năm, bà con nâng cao dần tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nên chất lượng cây quất tốt đều. Năm nay tôi phát triển nhiều hơn nên lãi suất nhiều hơn” - ông Nam nói.

Không riêng gì gia đình ông Nam, nhiều hộ trồng quất cảnh ở thành phố Hội An đều phấn khởi, ông Mai Trinh, ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An cho biết: Năm nay, gia đình ông trồng gần 600 chậu quất cảnh và được khách hàng đặt mua từ đầu tháng 9. Vụ quất cảnh năm nay, sau khi trừ chi phí, ông Mai Trinh thu lãi chừng 350 - 400 triệu đồng.

“Bán tại vườn 1,5 triệu đồng chậu, các cây đã bán cho thương lái từ tháng 8 rồi. Quất năm nay đẹp hơn nhiều, trái to. Tôi thấy rằng được giá hơn mọi năm, gia đình rất phấn khởi. Năm nay chi phí phân bón chăm sóc khoảng 150 triệu. So mấy năm là lãi nhiều đó, mấy năm chỉ lãi được 150 - 200 triệu đồng” - ông Trinh cho biết.

Tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An có 650 hộ trồng quất cảnh, đây là nghề thu nhập chính của người dân địa phương. Mỗi năm cây quất ra quả từ 2 - 3 lần, người dân phải cắt bỏ tất cả để đợi cho quất ra quả đúng dịp cuối năm. Sau mỗi đợt thu hoạch, nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng có hộ lãi cả tỷ đồng.

Ông Mai Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An cho biết: “Hiện nay nhân dân đã bán khoảng hơn 90% lượng quất, bán tại vườn và được đặt cọc. Nhìn chung cây quật đẹp hơn và trái sai hơn, giá cả cao hơn năm ngoái. Đời sống nhân dân phát triển phấn khởi hơn.”

Theo ông Nguyễn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An có hơn 1.000 hộ trồng quất cảnh chủ yếu tập trung ở các phường Tân An, phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà. Quất cảnh nơi đây nổi tiếng về thế đẹp, tuổi đời nhiều năm. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Hội An tín chấp cho nhiều hộ nông dân khó khăn vay vốn để mở rộng sản xuất.

“Xã Cẩm Hà nơi trung tâm làm quất mấy năm gần đây được tổ chức lễ hội cây quất hàng năm cho nên được quảng bá rộng rãi ở các tỉnh miền Trung, giá trị cây quất cũng được đẩy lên, người chơi cây quất nhiều hơn, thị trường cây quật rất ưa chuộng. Thành thử năm nay, từ giữa tháng 8, tháng 9 khách hàng tới đặt cọc quất hết rồi” - ông Anh nói./.