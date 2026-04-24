Quốc hội chốt mục tiêu GDP trên 10%, giao “đích” tăng trưởng từng tỉnh, thành

Thứ Sáu, 12:10, 24/04/2026
VOV.VN - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Hải Phòng được giao mức cao nhất, với GRDP 2026 đạt 13-13,5%

Sáng nay (24/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm: 494/494 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 98,8% tổng số đại biểu Quốc hội), với mục tiêu trọng tâm là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, Quốc hội xác định GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cụ thể cho từng địa phương trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Theo đó, các địa phương được phân nhóm với mức tăng trưởng khác nhau, trong đó nhiều địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Hải Phòng được giao mức cao nhất, với GRDP năm 2026 đạt 13-13,5% và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 13-14%.

Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa… được giao mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 10% đến trên 13% tùy từng giai đoạn. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được giao mục tiêu khoảng 10% trở lên, trong khi một số địa phương như Gia Lai, Sơn La được giao mức khoảng 8%.

Quốc hội nhấn mạnh việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, đồng thời tạo động lực phát triển đồng đều giữa các vùng, địa phương, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém

Để hiện thực hóa mục tiêu, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cơ cấu nền kinh tế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Quốc hội cũng yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, né tránh trách nhiệm; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cảng biển, cảng hàng không; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, nâng cao năng lực dự báo, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động ứng phó rủi ro, bảo đảm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao, thể hiện quyết tâm của Quốc hội trong việc tạo bứt phá tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường và các cơ quan của Quốc hội, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Vân Hồng/VOV.VN
