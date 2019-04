Quý 1/2019: Sản xuất và xuất khẩu thép tăng mạnh

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, những tháng đầu năm 2019, giá nguyên liệu quặng sắt, sắt, thép vụn trên thế giới tăng mạnh đã khiến giá thép trong nước cũng tăng theo.

Tháng 1, 2/2019, giá thép điều chỉnh tăng 400.000 - 500.000 đồng/tấn. Hiện, giá thép trong nước khoảng 12,5 - 12,6 triệu đồng/tấn. Mặc dù tăng giá nhưng mức tiêu thụ của mặt hàng này vẫn rất tốt.

Cụ thể, tiêu thụ các sản phẩm thép tháng 1/2019 đạt 1.958.009 tấn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 2/2019, đạt 1.648.961 tấn, giảm 15,87% so với tháng trước nhưng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 3/2019, sản lượng sắt, thép thô đạt 1.684.000 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018.

Quý 1/2019, sản lượng sản xuất sắt, thép vẫn tăng mạnh. (Ảnh: KT)

Về xuất khẩu, theo ước tính từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất khẩu thép tháng 3 đạt 280 triệu USD, tăng 60,3% so với tháng 2/2019, nâng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 744 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nhận định về tăng trưởng của ngành thép trong năm nay, Bộ Công Thương cho biết, ngành thép có triển vọng tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Năm 2019, Dự án thép Formosa Hà Tĩnh sẽ vận hành 2 lò cao hết công suất; thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến cũng được đưa vào vận hành … Dự kiến mức tăng trưởng của ngành thép trong năm nay cao hơn khoảng 10% so với năm 2018.



Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, ngành thép cũng phải đối mặt với một số khó khăn do trào lưu bảo hộ thương mại và phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới. Cùng với đó, năm 2019, giá điện tăng cũng khiến ngành thép thêm khó khăn. Theo ước tính của Hiệp hội này, giá điện tăng 8,36%, giá thép có thể tăng khoảng 100.000 đồng/tấn.



GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước tình hình đó, Hiệp hội Thép Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp tăng cường các biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để giảm tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện. Việc làm này không chỉ giúp giảm tối đa tác động của việc tăng giá điện mà còn nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, tăng chất lượng sản phẩm và mức giá sẽ hợp lý hơn./.