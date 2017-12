Mua sắt thép giá rẻ, nhiều doanh nghiệp ở TP HCM bị lừa

Những ngày gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện những website chào bán sắt thép với giá rẻ hơn thị trường. Người mua hàng cần cảnh giác với những chiêu trò này, bởi ngay cả khi doanh nghiệp đến tận trụ sở ghi trên website để ký hợp đồng thì vẫn có trường hợp bị sập bẫy lừa với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi.

Nhiều đoạn sắt nhỏ được hàn nối vào để đánh lừa thị giác của người mua.

Theo Ông Dương Ngọc Anh, giám đốc kỹ thuật của Công ty nghiên cứu thủy sản A.K, công ty ông là một trong số những nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo vừa nêu. Sau khi tham khảo các website mua bán sắt thép trên mạng, Công ty nghiên cứu thủy sản A.K đã đến trụ sở Công ty hữu hạn sắt thép Đại Trường Thịnh có trụ sở trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Phú, quận Tân Phú (chi nhánh 2 tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để ký hợp đồng.

Sau khi đặt hàng 500 kg sắt 6; 100 cây sắt phi 10; 8 cây sắt phi 12; 300 cây sắt phi 14 đồng thời cũng chuyển đủ số tiền hơn 70 triệu đồng qua tài khoản cho công ty Đại Trường Thịnh. Trưa ngày 22/12, Công ty nghiên cứu thủy sản A.K được hẹn đến một địa điểm tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhận hàng.

Xác định 3 bị can trong vụ án lừa đảo "Trái tim Việt Nam" VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và 2 đồng phạm.

Quá trình kiểm đếm, thấy có dấu hiệu nghi vấn, phía công ty nghiên cứu thủy sản A.K đã thuê xe cẩu đến cẩu từng cây sắt lên, qua đó phát hiện bị gian lận hơn 50% số sắt theo hợp đồng. Từng đầu sắt ngắn được hàn lại với nhau rồi gắn vào đầu bó sắt để qua mắt đối tác khi kiểm đếm.

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, phía công ty A.K đã tri hô cùng người dân bắt những đối tượng giao hàng, giao công an địa phương lập hồ sơ xử lý. Trước đó, Công ty nghiên cứu thủy Thủy sản A.K đã từng bị sập bẫy với thủ đoạn tương tự, do đó đã chủ động đề phòng và phát hiện thủ đoạn này và báo với công an.

Một đối tượng bị bắt giữ giao nộp cho công an.

Ông Dương Ngọc Anh cho biết: "Đếm sắt gân thì chỉ đếm theo đầu cây rồi chấm sơn lên từng đầu cây sắt, đếm xong chúng đóng xe lại ngay, không cho mình quan sát tiếp. Chúng không cho mình nhận hàng, khi mình chuyển tiền đủ thì mới cho mình nhận hàng. Thao tác chắc lừa đảo nhiều rồi nên chuyên nghiệp lắm, may lần này mình chủ động cảnh giác nên phát hiện được".

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Những cá nhân, doanh nghiệp từng là nạn nhân của những thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để phối hợp điều tra./.